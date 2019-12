ΚΠΙΣΝ: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με πυροτεχνήματα, πάρτι, χορό, κάλαντα και «Dancing Queen»

Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους δίνεται το σήμα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2020 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ενώ, αμέσως μετά, η δράση μεταφέρεται στην Αγορά με ένα μοναδικό DJ set με τον θρυλικό mod master Eddie Piller και πολύ χορό.

Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει το 2020 τρέχοντας στον αγώνα δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN.

SNF RUN: 2020 FIRST RUN

O Eddie Piller, βέβαια, έχει περισσότερες από μια ιδιότητες. Παίζει μουσική από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, περνώντας από διάφορα είδη που συγκλίνουν στην αγάπη του για τη soul. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Glastonbury, Isle Of Wight, Bestival και έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη.

Μουσικός Πρωτοπόρος. Μαζί με τον Gilles Peterson στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έστησαν το Acid Jazz label που κυκλοφόρησε την πιο cool μουσική του Λονδίνου τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Piller έχει υπογράψει, στα πρώτα τους βήματα, ονόματα όπως οι James Taylor and his Quartet, Jamiroquai, Brand New Heavies κ.ά., ενώ συνεργάστηκε και με θρύλους όπως οι Terry Callier και Gregory Isaacs.

Ραδιοφωνικός παραγωγός. Μπήκε στα FM στα τέλη των 90s παρουσιάζοντας την καθοριστική εκπομπή “Newbeats” στον Jazz FM που του άνοιξε τον δρόμο για τα ραδιόφωνα του BBC, του χάρισε ένα British Radio Award και τον έφερε να γράφει μια σειρά ντοκιμαντέρ για το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Αυθεντικός Λονδρέζος. Βρέθηκε στο Hoxton πολύ πριν γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς λονδρέζικες γειτονιές. Εκεί άνοιξε το 1993 το ιστορικό κλαμπ Blue Note, όταν ακόμα το ανατολικό Λονδίνο ήταν υποβαθμισμένο.

* Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και μεταφορά προς και από το ΚΠΙΣΝ με δωρεάν shuttle bus σε συνεχή ροή.