«Land of the Free»: Το νέο τραγούδι των Killers, κατά του Τραμπ

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα «The Killers» σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νέο του τραγούδι «Land of the Free».

Έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού και την επιστροφή του συγκροτήματος από το Λας Βέγκας στο στούντιο, στάθηκε η έντονη επιθυμία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, να χτιστεί Τείχος στα σύνορα της χώρας με το Μεξικό.

Το «Land of the Free» ξεκινάει με μερικές νότες στο πιάνο, ενώ αργότερα μετατρέπεται σε τραγούδι με στοιχεία της ροκ και ποπ. Οι γκόσπελ χορωδίες τραγουδούν στίχους που αναφέρονται στο Τείχος, τους Μεξικανούς μετανάστες που ζητούν άσυλο και εκείνους που ήρθαν μέσω του νησιού Ellis σε προηγούμενους αιώνες.

«When I go out in my car I don’t think twice/ But if you’re the wrong color skin/ You grow up looking over both your shoulders/ In the land of the free», τραγουδάει ο frontman των Killers, Μπράντον Φλάουερς. («Όταν πηγαίνω έξω στο αμάξι μου δεν σκέφτομαι δυο φορές/ Αλλά αν έχετε το ”λάθος” χρώμα δέρματος/ Μεγαλώνετε κοιτάζωντας πάνω από τους ώμους σας/ Στη «Γη των Ελευθέρων»).

Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Σπάικ Λι. Στο βίντεο παρακολουθούμε τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, πρόσωπα ολόκληρων οικογενειών που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους στη «Γη των Ελευθέρων» («Land of the Free»), πριν οι φρουροί των συνόρων ρίξουν πάνω τους δακρυγόνα αέρια. «Η συνεργασία με τον Λι ήταν φανταστική. Είναι ειδικός, προφανώς. Κάποια από αυτά τα θέματα είναι πολύ κοντά στην καρδιά του και το ”απογείωσε”», δήλωσε ο Φλάουερς.

Ο Φλάουερς ξεκίνησε να γράφει το τραγούδι το 2012, μετά την τραγωδία στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook. Κι ενώ το συγκρότημα δεν πήρε ποτέ θέση στην πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ και ο Φλάουερς δήλωσε το 2012 ότι δεν υποστηρίζει ούτε τον Μπαράκ Ομπάμα, ούτε τον Μιτ Ρόμνει, το τραγούδι ήδη έχει επιτυχία στις υπηρεσίες streaming Spotify και iTunes.