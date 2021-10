Λείπει η πλατφόρμα προβολής Ελλήνων καλλιτεχνών στις διεθνείς αγορές

Τι είναι εκείνο που, κατά την γνώμη σας, φταίει ως προς αυτό;

Πιστεύω ότι αν οι μεγάλοι γκαλερίστες της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ελλάδα και να διαλέξουν εμπορική – κι όχι ακαδημαϊκή – τέχνη ίσως θα ήταν αλλιώς τα πράγματα … Είμαι αισιόδοξος όμως. Σήμερα η αγορά της τέχνης είναι παγκόσμια. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί και να στηθεί μια πλατφόρμα προβολής των Ελλήνων καλλιτεχνών στην αγορά δεδομένου, βέβαια, ότι υπάρχει ταλέντο. (Γ.Γ.)

Με τι κριτήρια επιλέγετε τα έργα που αγοράζετε και που εστιάζεται το ενδιαφέρον σας;

Ζούμε και συναναστρεφόμαστε με νέους καλλιτέχνες. Δεν συλλέγουμε ούτε Πικάσο, ούτε Μοντιλιάνι αλλά έργα νέων παιδιών που πιστεύουμε ότι αποτελούν την προοπτική της τέχνης. Με την ευκαιρία της έκθεσής μας στην Τρίπολη και το Ίδρυμα Κακογιάννης ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους της τέχνης και το θέμα της προώθησης των Ελλήνων, νέων κυρίως, καλλιτεχνών είναι ένα από τα κυρίαρχα των συζητήσεών μας: πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η εξίσωση για την οποία μιλήσαμε πριν και να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό η ελληνική τέχνη. (Γ.Γ.)

Θα ξεχωρίζατε κάποια έργα ανάμεσα στα αποκτήματά σας, για τα οποία είστε υπερήφανοι;

Το κομμάτι της συλλογής μας που αφορά την Αμερικανικο-αφρικάνικη τέχνη, ειδικά την λεγόμενη Africobra. Είναι σπάνια έργα και τα έχουμε συλλέξει με κόπο και μεράκι. Ένας, από τους λόγους που τα επιλέξαμε είναι η σύνδεση τους με το κίνημα των Μαύρων Πανθήρων, κι εμείς ως μετανάστες (που χρειάστηκε να κάνουμε αγώνα για να τα καταφέρουμε σε μια άλλη χώρα) καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα τον πόνο του μαύρου Αμερικάνου, ο οποίος δεν είναι μετανάστης μεν αλλά Αμερικάνος που χαίρει τελείως άλλης αντιμετώπισης, πολίτης δεύτερης κατηγορίας, κι αυτό είναι φρικτό και άδικο. (I.N.)

Θεωρείτε ότι δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης για τους αφροαμερικάνους από τις δεκαετίες που είχε δημιουργηθεί το κίνημα των Μαύρων Πανθήρων;

Σαφέστατα κι υπάρχει βελτίωση. Εγώ δεν ήμουν παρούσα το ’60 και το ’70. Αλλά φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά κι ότι όσες αλλαγές και να έχουν γίνει, δεν είναι αρκετές. Ο Αμερικάνος που είναι μαύρος (όπως δείχνουν οι θάνατοι στα χέρια αστυνομικών και το black lives matters) δεν είναι ισάξιος με τον λευκό. Κι ένας πολίτης που έχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης το νοιώθει αυτό στο πετσί του. Ο λόγος που το αναφέρω είναι ότι αν μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ένα σπίτι που αγκαλιάζει το Αfricobra, «we do it justice».Υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση με την αναγνώριση. (I.N.)

Στην Αμερική όπου ζείτε εσείς κ. Γαϊτανάρη είστε διακεκριμένος στον τομέα της έρευνας και φαρμακολογίας. Μάλιστα το 2019 σας απονεμήθηκε το βραβείο Prix Galien Canada, σημαντικό βραβείο στον τομέα της φαρμακολογίας, που συχνά αναφέρεται ως το βραβείο Νόμπελ φαρμακευτικής έρευνας. Πως νοιώθετε γι’ αυτό και τι θέλετε να πετύχετε μέσα από τη δουλειά σας;

Είμαι τυχερός που αναγνωρίστηκα μ΄ αυτόν τον τρόπο αλλά ειλικρινά θα ήθελα, αν μπορούσα, να το μοιραστώ με τόσο κόσμο που ουσιαστικά έχει θυσιαστεί για την έρευνα. Υπάρχουν χιλιάδες άτομα που δεν έχουν αναγνωριστεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει το … μνημείο του άγνωστου ερευνητή. Η εταιρεία «Ομηρος» που διευθύνω μαζί με τον συνέταιρό μου που είναι κι αυτός Αρκάς στην καταγωγή αλλά γεννημένος στην Αμερική, εργάζεται, ανάμεσα στα άλλα, πάνω σε ένα φάρμακο για την εξάρτηση που είναι σε κλινικές δοκιμές. Ελπίζω να δω αυτό το φάρμακο να δουλέψει στους ανθρώπους όπως δουλεύει στα ζώα –κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Θα ήθελα να δω να αλλάζει τις ζωές χιλιάδων, ακόμα κι εκατομμυρίων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, το τσιγάρο, την ηρωΐνη, την κοκαΐνη. Κι επίσης τα οικονομικά οφέλη που θα έχει. Η αμερικανική κοινωνία πληρώνει σχεδόν ένα τρις δολάρια το χρόνο για την απεξάρτηση, ποσό που είναι διπλάσιο από όσα ξοδεύει για να αντιμετωπίσει καρκίνο και παχυσαρκία μαζί. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω απ’ αυτή την ζωή και να έχω δει ότι το φάρμακο έχει δουλέψει.