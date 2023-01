Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η αμύθητη περιουσία του Έλβις που έγινε στάχτη

Η οικονομική καταστροφή

Παρόλα αυτά, εκτός από την περιουσία του πατέρα της, η Λίζα έχει βγάλει αρκετά χρήματα από τα τρία άλμπουμ της, το Now What, Storm & Grace και τo Whom It May Concern, που έφτασε στο Νο. 5 στο τσαρτ άλμπουμ του Billboard 200.