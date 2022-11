Logicom Solutions:Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Photography by ZhangXun via Getty Images

Photography by ZhangXun via Getty Images

Η αριστεία και συνεχής προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία αναγνωρίζεται από συνεργάτες κολοσσούς στον τομέα της Τεχνολογίας, όπως η CISCO, η οποία κάθε χρόνο τιμά με τα βραβεία της. Για το 2021, η CISCO, απένειμε στην Logicom Solutions τα βραβεία «Συνεργάτης της χρονιάς για τον κλάδο του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT/Industry Partner of the Year)» για Ελλάδα και Κύπρο και «Συνεργάτης παροχής υπηρεσιών της χρονιάς (Service Provider Partner of the Year)» για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.