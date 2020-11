«Long COVID»: Χρόνια συμπτώματα μετά τη λοίμωξη από κορωνοϊό

Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής των παραπάνω συμπτωμάτων είναι η πρόληψη: Να μη νοσήσουμε! Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, φοράμε τη μάσκα μας όπου και όταν απαιτείται.

Διαπιστώνουμε όλοι μας πως η Επιστήμη δεν έχει ακόμη πλήρη κατανόηση της ασθένειας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή αποτελεσματικό εμβόλιο. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί για να προφυλάξουμε τους συμπολίτες μας και τον εαυτό μας.

Ο Γεώργιος Σγούρδρος είναι ιατρός ακτινοδιαγνώστης, ειδικός πνευμονικών παθήσεων - Διευθυντής διαγνωστικού κέντρου στη Λωζάννη, Ελβετία

