Μήνυμα σε μπουκάλι ξεβράστηκε στην Αυστραλία 50 χρόνια μετά - Τι έγραφε το σημείωμα

«I hope that someone gets my message in a bottle» (μτφ. «ελπίζω κάποιος να λάβει το μήνυμα μου στο μπουκάλι») έλεγαν οι Police στο ομώνυμο τραγούδι τους το μακρινό 1979.

Την ίδια ακριβώς σκέψη φαίνεται ότι είχε κάνει και ο 13χρονος - τότε - Πολ Γκίλμορ, όταν άφηνε ένα γράμμα κλεισμένο μέσα σε μπουκάλι, να ταξιδέψει στον Ινδικό ωκεανό στις 17 Νοεμβρίου 1969.

Πενήντα χρόνια αργότερα, το μπουκάλι άντεξε τις κακουχίες της άγριας θάλασσας και το μήνυμα επιτέλους βρήκε παραλήπτη στις ακτές της Νότιας Αυστραλίας.

Ο Πολ Ελιοτ και ο γιός του, Τζιά, είπαν στο ραδιόφωνο ABC ότι πρόσφατα βρήκαν το μπουκάλι στη δυτική ακτή της χερσονήσου Αιρ ενώ ψάρευαν. Οι δυό τους αναζητούν τώρα τον άνθρωπο που το έγραψε.

Στο σημείωμά του ανέφερε πως ήταν - τότε - ένα αγόρι 13 ετών, που ταξίδευε με πλοίο κατά μήκος των νότιων αυστραλιανών ακτώμ από το Φρεμάμντλ στη Μελβούρνη.

Το σημείωμα ήταν γραμμένο με το χέρι χαρτί και έφερε το όνομα της ακτοπλοϊκής εταιρείας Sitmar Line στην κορυφή.

Σε αυτό, ο έφηβος έλεγε ότι ταξίδευε με το Fairstar, ένα πλοίο που μετέφερε πολλούς Βρετανούς μετανάστες στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, στο πλαίσιο ενός βοηθητικού προγράμματος μετακίνησης.

Το έφηβο αγόρι παρότρυνε όποιον έβρισκε τη σημείωση να του απαντήσει στη διεύθυνσή του στη Μελβούρνη.