Ως «πρόωρη» χαρακτήρισε σήμερα (3/12) το YouTube την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία για άτομα κάτω των 16 ετών, την πρώτη τέτοια πρωτοβουλία στον κόσμο που υποστήριξε η κυβέρνηση της Καμπέρα ως ασπίδα κατά των “αλγορίθμων αρπακτικών”.

Η Αυστραλία θα απαγορεύσει σε άτομα κάτω των 16 ετών την πρόσβαση σε μια σειρά από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες και ιστοσελίδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, από τις 10 Δεκεμβρίου.

Αυτό το πρωτοφανές μέτρο θα παρακολουθείται στενά παγκοσμίως, καθώς οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς αντιμετωπίζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους.

Australia’s social media ban aims to protect under-16s from what the gov't calls online ‘purgatory’. Communications Minister Anika Wells says that the law, which comes into force on December 10, could protect Generation Alpha from addictive ‘predatory algorithms’. pic.twitter.com/IIIrjsrQcF December 3, 2025

«Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο νόμος δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή του να κάνει τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο και, στην πραγματικότητα, θα κάνει τα παιδιά της Αυστραλίας λιγότερο ασφαλή στο YouTube», ανέφερε η αμερικανική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Έχουμε ακούσει τους γονείς και εκπαιδευτικούς που συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες», υποστήριξε η διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για κοινή χρήση βίντεο.

Ο ιστότοπος, ένας από τους πιο δημοφιλείς στον κόσμο, θα μπορούσε να είχε εξαιρεθεί για να επιτρέψει στα παιδιά να παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση εγκατέλειψε την ιδέα τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύονται από τους «αλγορίθμους αρπακτικών».

Το YouTube επιβεβαίωσε ότι όλοι οι χρήστες του κάτω των 16 ετών θα αποκλειστούν αυτόματα στις 10 Δεκεμβρίου.

Σελίδα του YouTube

Η εταιρεία θα καθορίσει ποιοί επηρεάζονται με βάση τις ηλικίες που παρέχουν οι χρήστες στους λογαριασμούς τους Google, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο YouTube.

Ωστόσο, οι ανήλικοι θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς λογαριασμό.

«Ειλικρινά παράξενη»

Σύμφωνα με την Ρέιτσελ Λορντ, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής του YouTube, αυτή η «βιαστική ρύθμιση παρερμηνεύει την πλατφόρμα και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούν οι νεαροί Αυστραλοί».

Η πλατφόρμα δεν θα διαγράψει λογαριασμούς και θα δώσει στους χρήστες την επιλογή να τους επανενεργοποιήσουν όταν φτάσουν στη νόμιμη ηλικία.

Απαντώντας, η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς χαρακτήρισε τη θέση της εταιρείας «ειλικρινά παράξενη».

«Αν το YouTube υπενθυμίζει σε όλους ότι δεν είναι ασφαλές και περιέχει περιεχόμενο ακατάλληλο για χρήστες με περιορισμό ηλικίας, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει το YouTube», είπε.

«Με έναν μόνο νόμο, μπορούμε να προστατεύσουμε τη Γενιά Άλφα από το να παρασυρθεί στο καθαρτήριο από αλγόριθμους αρπακτικών», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες χιλιάδες έφηβοι θα επηρεαστούν, με μόνο το Instagram να έχει περίπου 350.000 Αυστραλούς χρήστες ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών.

Άλλες εφαρμογές και ιστότοποι όπως το Roblox, το Pinterest και το WhatsApp εξαιρούνται προς το παρόν, αλλά η λίστα θα μπορούσε να αλλάξει.

Για την Γουέλς, «αυτός ο συγκεκριμένος νόμος δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο, αλλά θα διευκολύνει τα παιδιά να γίνουν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι η απαγόρευση θα είναι κάθε άλλο παρά τέλεια στην αρχή και ότι ορισμένοι ανήλικοι χρήστες θα ξεγλιστρούν από το διαδίκτυο μέχρι να βελτιωθεί το σύστημα.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πλατφόρμα κοινωνικής πίεσης, πηγή άγχους, εργαλείο για απατεώνες και, το χειρότερο απ’ όλα, για διαδικτυακούς θηρευτές».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)