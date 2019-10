Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Περισσότερες από 100 παραγωγές στο πρόγραμμα της φετινής σεζόν

Ο κύκλος ανοίγει με τα « Μαθήματα Πολέμου ΙΙ: Σικελικά δράματα ». Η παράσταση talk of the town της προηγούμενης χρονιάς, που είναι εμπνευσμένη από την Ιστορία του Θουκυδίδη και συγκεκριμένα από τη δεύτερη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου και τη Σικελική Εκστρατεία, έρχεται από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Η πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της θουκυδίδειας συγγραφής βασίζεται σε κείμενο και δραματουργία του Γιάννη Λιγνάδη . Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Λιγνάδης . Η μουσική είναι του Θοδωρή Οικονόμου που παίζει πιάνο ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση ανεβαίνει σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα (συμπαραγωγή Dramaticus - ΜΜΑ).

Το φετινό Adagio κορυφώνεται στις 15 Απριλίου 2020 με τη μεγαλειώδη Missa Solemnis του Μπετόβεν, ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του λαμπρού Γερμανού μουσουργού. Η Επίσημη λειτουργία, έργο που μαρτυρά τη συνθετική δεινότητα του Μπετόβεν, παρουσιάζεται από την ΚΟΑ υπό τη διεύθυνση του Κρίστοφ Πόππεν. Στα σολιστικά φωνητικά μέρη, οι λυρικοί τραγουδιστές Κάρεν Λάιμπερ, Ίνγκεμπορ Νταντς, Πέτρος Mαγουλάς κ.ά. Συμμετέχει χορωδιακό σύνολο (συμπαραγωγή ΚΟΑ – ΜΜΑ).

Παλαιά Μουσική και «Inferno – Στην κόλαση του Δάντη», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στον μεγάλο Φλωρεντινό ποιητή και στην ιδέα της κόλασης και της τιμωρίας κατά τον Μεσαίωνα (28 – 30/11/2019). Οι Ex Silentio (Φανή Αντωνέλου - φωνή, Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτα και μουσική διεύθυνση, Φλώρα Παπαδόπουλου - άρπα, Ηλέκτρα Μηλιάδου–βιέλα) ερμηνεύουν έργα εποχής, ενώ ο ηθοποιός Τηλέμαχος Κρεβάικας διαβάζει κείμενα από την «Κόλαση» και ποιήματα του Δάντη. Πριν τις συναυλίες (26/11/2019) πραγματοποιείται η διάλεξη «Ο Δάντης και η μουσική του Μεσαίωνα» με ζωντανά μουσικά παραδείγματα σε όργανα εποχής. Εισηγητής, ο Δ. Κούντουρας.

O κύκλος Η λύρα στους αιώνεςανιχνεύει την εξέλιξη αυτού του πανάρχαιου οργάνου στο πέρασμα του χρόνου μέσα από συναυλίες παραδοσιακής και κλασικής μουσικής, με τη συμμετοχή αξιόλογων Ελλήνων και ξένων σολίστ. Την αρχή κάνουν στις 8/2/2020 ο Σωκράτης Σινόπουλος και το μπαρόκ ensemble και σύνολο βιόλας ντα γκάμπα L’Achéron. Πέντε μουσικοί, με αφορμή το έργο «Επτά δάκρυα» του Άγγλου συνθέτη Τζον Ντόουλαντ, διηγούνται την ιστορία της μεταμόρφωσης από το σκοτάδι στο φως και της μετάβασης από τον θρήνο στη γιορτή. Συμμετέχουν: Φρανσουά Ζουμπέρ-Καγιέ (σοπράνο βιόλα ντα γκάμπα), Λουσίλ Μπουλανζέ και Ανδρέας Λινός (τενόρο βιόλα ντα γκάμπα), Σάρα φαν Ούντενχοφε (μπάσο βιόλα ντα γκάμπα).

Μετά τις «Λύρες της στεριάς και της θάλασσας – μια δοξαριά Ελλάδα» και το «Αφιέρωμα στην αρχαία λύρα», στις 4/4/2020 το ενδιαφέρον στρέφεται στη σύγχρονη λύρα, μέσα από συνθέσεις του Ιρλανδού λυράρη Ρος Ντέιλι -μαζί του, η Κέλλυ Θωμά και ο Ζοχάρ Φρέσκο- αλλά και μέσα από δημιουργίες για λύρα των νέων συνθετών που θα λάβουν μέρος στο καθιερωμένο Εργαστήριο σύνθεσης του Μεγάρου (9/5/2020). Θα τις παρουσιάσει το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Ιάκωβου Κονιτόπουλου. Στην πολίτικη λύρα, ο Σωκράτης Σινόπουλος. Τους συμμετέχοντες θα καθοδηγήσει ο διακεκριμένος συνθέτης John Psathas.

Ο κύκλος Η λύρα στους αιώνες κλείνει τον Μάιο (14/5/2020) με το ρεσιτάλ «Για λύρα, πιάνο και φωνή». Η μεσόφωνος Ειρήνη Τσιρακίδου ερμηνεύει τα «Είκοσι τραγούδια του ελληνικού λαού» και τα «Πέντε τραγούδια της προσμονής» του Γιάννη Κωνσταντινίδη και μοιράζεται τη σκηνή με τον Γιώργο Καλούδη (κρητική λύρα και τσέλο) και τη Χριστίνα Παντελή (πιάνο).

Beethoven 2020, επετειακών εκδηλώσεων συνέχεια

Εκτός από τις Μεγάλες Ορχήστρες (Royal Philharmonic Concert Orchestra, Balthasar Neumann Choir & Ensemble, Ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Καικιλίας, Εθνική Συμφωνική Κύπρου) και τους Μεγάλους Ερμηνευτές (Λεωνίδας Καβάκος, Κυπριανός Κατσαρής, Μαρτίνος Τιρίμος, Βασίλης Τσαμπρόπουλος) που τιμούν τον λαμπρό Γερμανό μουσουργό με τις εμφανίσεις τους στο Μέγαρο, το φετινό αφιέρωμα εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις στο πλαίσιο των κύκλων Κυριακή πρωί στο Μέγαρο και With a Twistαλλά και με συναυλίες μουσικής δωματίου. Στις 30/1/2020 ο πιανίστας Ούβε Μάτσκε παρουσιάζει τρίο του Μπετόβεν και συμπράττει με τους Δανάη Παπαματθαίου – Matschke (βιολί) και Μπένεντικτ Κλαίκνερ (τσέλο). Στις 4/3/2020, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών παντρεύει στο πρόγραμμά του έργα Γ. Σ. Μπαχ, Σνίτκε και Μπετόβεν, ενώ, στη συναυλία του Quatuor van Kuijk (17/3/2020), ο Μπετόβεν συνδιαλέγεται με τον Μπάρτοκ και τον Ριμ. Οι φετινές εκδηλώσεις του κύκλου Beethoven 2020 ολοκληρώνονται με το ρεσιτάλ πιάνου του Χρήστου Μαράντου (25/5/2020) και θα συνεχιστούν την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο 2020 – 2021.

Για τρίτη χρονιά, κύκλος With a Τwist

Στις 16/2/2020 έχουν προγραμματιστεί ένα σεμινάριο και μια συναυλία μουσικού πριονιού και θέρεμιν («From Classical to Nowhere - Ιδιόφωνες και αιθερόφωνες άριες») με βασικούς παρουσιαστές και ερμηνευτές αντίστοιχα τους σολίστ Νίκο Γιούσεφ και Παμίλια Στίκνυ (Kέρστιν). Συμμετέχει η Ειρήνη Τηνιακού (πιάνο, el. organ, μουσικολογική εισήγηση). Ακολουθούν η συναυλία «Beethoven with a twist για κοντραμπάσο» (19/2/2020) με πρωταγωνιστή τον γίγαντα των εγχόρδων και δευτεραγωνιστές το τσέλο και το πιάνο σε έργα Μπετόβεν, Ροσσίνι και Ντραγκονέττι που θα ερμηνεύσουν ο Νίκος Τσουκαλάς (κοντραμπάσο), ο Αστέριος Πούφτης (τσέλο) και η Άι Μοτοχάσι (πιάνο)· και το μουσικό ταξίδι σκιών και λαϊκής ορχήστρας «Αβάντι, μαέστρο… ρεμπέτικα» (19 & 26/2/2020), μια ολοκαίνουργια παραγωγή (Τέχνης Πολιτεία – ΜΜΑ) με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ηλία Καρελλά και τη συμμετοχή του Αγάθωνα, της Κατερίνας Τσιρίδου καθώς και δεξιοτεχνών του είδους.

Εκδηλώσεις του Έτους Σκαλκώτα (συνεχίζονται)

Συναυλίες μουσικής δωματίου, ορχηστρικών έργων, σειρές συζητήσεων, θεατρικές παραστάσεις για μεγάλους και για παιδιά, ένα διεθνές συνέδριο και μια έκθεση με πρωτότυπο υλικό από το Αρχείο του συνθέτη είναι μόνο μερικές από τις εκδηλώσεις.