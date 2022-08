Μια κριτική ματιά στην οπτική των “Τάιμς της Νέας Υόρκης” για την Ελλάδα

via Associated Press

Τα ίδια επαναλήφθηκαν αργότερα κατά την προσφυγική κρίση. Ενώ η Μυτιλήνη κινδύνευε να καταστεί μια απέραντη Μόρια, ένα ανοιχτό καμπ υποδοχής των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών, όπου βασίλευε η κάθε λογής μαφία, οι φονταμενταλιστικές ομάδες, τα δίκτυα των δουλεμπόρων, οι Νιού Γιόρκ Τάιμς έβλεπαν μια “κοιτίδα της αλληλεγγύης”, όπου πρέπει κανείς οπωσδήποτε να επισκεφθεί, συνδυάζοντας τις επισκέψεις στους προσφυγικούς καταυλισμούς, και τις παραλίες με τα εκατοντάδες πεταμένα σωσίβια, με το ουζάκι Πλωμαρίου και τις σαρδέλες Καλλονής (Daniella Cheslow και Daniel Estrin, «Lesbos, a Greek Refuge for the War Weary and Vacationers», New York Times, 24 Μαΐου 2016.)