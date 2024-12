Moonlight Serenade από το Metallon της ΚΟΑ: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με ελεύθερη είσοδο

Οι μουσικοί της ΚΟΑ δανείζονται τον τίτλο της συναυλίας Moonlight Serenade από την ομώνυμη μπαλάντα του Γκλεν Μίλερ και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη χορευτικό ρυθμό και νοσταλγία ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων τα «It Don’t Mean a Thing», «What a Wonderful World», «Caravan» και «A Night in Tunisia» . Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας .

Το πρόγραμμα με μια ματιά

When the Saints

Little Brown Jug (Miller for Ten)

Singin’ in the Rain

On the Sunny Side of the Street