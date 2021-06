Ναρκωτικά: Μία χαμένη μάχη;

Η διακίνηση ναρκωτικών αποτελούσε ανέκαθεν την επικερδέστερη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο εθισμός στις ναρκωτικές ουσίες από το σύγχρονο τρόπο ζωής ολοένα και περισσότερων ανθρώπων, συνεχίζει να διασφαλίζει υψηλά κέρδη για το οργανωμένο έγκλημα με χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας για τους διακινητές.

Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος παρέμειναν ανθεκτικές στην πανδημία και προσάρμοσαν τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα, επενδύοντας περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο διαδίκτυο και ειδικά στο darknet, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύγχρονες κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας.

Η Ευρώπη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές ναρκωτικών στον κόσμο. Οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών εκτιμούν ότι η λιανική αγορά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη ανέρχεται σε 30 δις. € ετησίως (EMCDDA & Europol, «EU Drug Markets Report 2019», p.24). Και τούτο βεβαίως εξηγείται από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών:

Οι χρήστες οπιοειδών υπολογίζονται σε 1 εκατ.

οι χρήστες κοκαΐνης ανέρχονται σε 3,5 εκατ.,

οι χρήστες συνθετικών ναρκωτικών στα 4,5 εκατ.

οι χρήστες ινδικής κάνναβης ξεπερνούν τα 22 εκατ.

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, «European Drugs Report -Trends and Developments”, 2021, p.13).