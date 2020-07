Νέα απόφαση για το αποκαλυπτικό βιβλίο της ανηψιάς Τραμπ: Μπορεί να εκδοθεί κανονικά

Το αποκαλυπτικό βιβλίο της ανηψιάς του Αμερικανού προέδρου μπορεί να εκδοθεί κανονικά, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη την 1η Ιουλίου, από Εφετείο της Ν. Υόρκης.

Το βιβλίο της Μαίρη Τραμπ έχει τίτλο “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου) και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, που εξέδωσε και το εκρηκτικό βιβλίο του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Μπόλτον - που έχει ήδη ξεπεράσει τις 780.000 πωλήσεις.

Η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου αγωνίζεται να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι η Μαίρη Τραμπ παραβιάζει τη συμφωνία απορρήτου που είχε υπογράψει το 2001, μετά από μία σκληρή, δικαστική μάχη για την περιουσία του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής Αλαν Σάικμαν έκρινε ότι ο εκδοτικός οίκος μπορεί να προχωρήσει κανονικά στην έκδοση του βιβλίου, ανατρέποντας την απόφαση για περιοριστικά μέτρα που είχε ληφθεί από άλλο δικαστήριο πριν από δύο μέρες.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων αφορά μόνον τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster και όχι την Μαίρη Τραμπ. Η δική της περίπτωση θα εξεταστεί εντός των ημερών.

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Μαίρη Τραμπ να πει την δική της ιστορία στο βιβλίο της, μία δουλειά μεγάλου ενδιαφέροντος και σημασίας, η οποία αξίζει να εκδοθεί προς όφελος του αμερικανικού κοινού» δήλωσε εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου στους New York Times.

Η Μαίρη Τραμπ είναι η κόρη του άλλου αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος απαρνήθηκε την επιχείρηση ακινήτων του πατέρα του και απομακρύνθηκε από την οικογένειά του για να δουλέψει στην αεροπορική εταιρεία Trans World Airlines. Ηταν αλκοολικός και πέθανε το 1981, σε ηλικία 42 ετών.

«Η προσπάθειά της να δραματοποιήσει και να διαστρεβλώσει τις σχέσεις της οικογένειάς μας μετά από τόσα χρόνια, για το δικό της οικονομικό όφελος, είναι άδικη για τη μνήμη του αδελφού μου, Φρεντ, και των πολυαγαπημένων μας γονέων» δήλωσε ο Ρόμπερτ Τραμπ στους New York Times. «Τόσο εγώ, όσο και ολόκληρη η οικογένειά μας είμαστε τόσο περήφανοι για τον θαυμάσιο αδελδό μας, τον πρόεδρο και πιστεύουμε ότι οι πράξεις της Μαίρη είναι ντροπιαστικές.»

Ο δικηγόρος της ανηψιάς του προέδρου, από την πλευρά του, κατηγόρησε τα μέλη της οικογενείας Τραμπ για προσπάθεια παραβίασης του δικαιώματος Ελεύθερης Εκφρασης, «επειδή δεν θέλουν να μαθευτεί η αλήθεια.»