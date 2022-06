Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ στο Ηρώδειο: Συναυλία αφιερωμένη στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και παραγωγός Ντέσμοντ Τσάιλντ, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, όπως τα τραγούδια «I was made for lovin’ you», «Poison», «Livin’ on a prayer», ενώνει τη φωνή του με τους Άλις Κούπερ, Μπόνι Τάιλερ, Ρίτα Γουίλσον και Σάκη Ρουβά, στη συναυλία «Desmond Child Rocks the Parthenon», που δίνεται σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, με σκοπό την ανάδειξη του αιτήματος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.