Ο Πιτ Τάουνσεντ θυμάται: Σαράντα χρόνια από την τραγωδία στην συναυλία των «The Who» στο Σινσινάτι

Όλα συνέβησαν στις 3 Δεκεμβρίου του 1979, στο Riverfront Coliseum, το σημερινό Heritage Bank Center. Ήταν μία συναυλία sold out. Τα 18.000 εισιτήρια είχαν κάνει φτερά. Οι χιλιάδες κόσμος έξω από το κλειστό γήπεδο, περίμενε για ώρες με αγωνία να ανοίξουν οι πόρτες, προκειμένου να ξεχυθεί στον αγωνιστικό χώρο για την καλύτερη δυνατή θέση. Όταν οι Who, ξεκίνησαν το καθιερωμένο «sound check», η υπομονή όλων είχε εξαντληθεί και η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Πιτ Τάουνσεντ , σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, Associated Press, με αφορμή το πρώτο του βιβλίο «The Age of Anxiety», κάνει λόγο για τον πόνο που προκάλεσε το περιστατικό στα μέλη του συγκροτήματος, τον θυμό τους για τον παραγωγό Μπιλ Κέρμπισλι, που δεν τους ενημέρωσε ποτέ για το τί είχε συμβεί πριν εκείνοι βγουν για να τραγουδήσουν αλλά και το λάθος της μπάντας να φύγει αμέσως μετά, για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας τους.

Αυτή ήταν η τελευταία συναυλία που οι αρχές του Σινσινάτι επέτρεψαν να γίνει με μη αριθμημένα εισιτήρια, με εξαίρεση αυτή του Μπρους Σπρίνγκστιν το 2002. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2004, για να άρει την απαγόρευση η Πολιτεία, καθώς υπήρχε η υποψία πως, καλλιτέχνες απέφευγαν να δώσουν συναυλίες, εξαιτίας αυτής της πολιτικής με τα εισιτήρια.

Το 2000 μία παρόμοια τραγωδία συνέβη σε συναυλία των Pearl Jam, στο Roskilde Music Festival, στην Δανία. Εννέα άτομα έχασαν την ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν.

Ο Ταόυνσεντ φώναξε τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Έντι Βέντερ και τον έπεισε να μείνουν στο σημείο της τραγωδίας.

«Μην φύγεις. Δεν με νοιάζει αν έχεις άλλο φεστιβάλ αύριο, ακόμα και αν θα πληρωθείς εκατομμύρια ευρώ γι′ αυτό. Μείνε εκεί».

«Οι Pearl Jam έμεινα τελικά για τρεις μέρες και νομίζω πως αυτό βοήθησε πολύ».

Ο τραγουδιστής των Who, Ρότζερ Ντάλτρεϊ, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του WCPO, με τίτλο, «The Who: The Night That Changed Rock» είπε πως, «Η τραγική νύχτα της 3ης Δεκεμβρίου, έγινε ένας από τους χειρότερους εφιάλτες που είχα ποτέ στην ζωή μου».

Οι Who, 41 χρόνια μετά, θα επιστρέψουν στο Σινσινάτι για να δώσουν μία συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Moving On! Tour». Η πρώτη μετά τα τραγικά γεγονότα του 1979. Το ημερολόγιο θα γράφει 23 Απριλίου 2020 με την σκηνή να στήνεται στο BB&T Arena, του Πανεπιστημίου του Βόρειου Κεντάκι, στο Χάιλαντ Χάιτς. Θα εκδοθούν 11.000 εισιτήρια. Όλα αριθμημένα.

Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο P.E.M. Memorial Scholarship Fund, που ιδρύθηκε το 2010, προς τιμήν, τριών μαθητών λυκείου, που πέθαναν, στην συναυλία των Who, το 1979.

Ο Πιτ Τάουνσεντ, πιστεύει πως έχει περάσει πλέον αρκετός καιρός προκειμένου να γίνει μία εποικοδομητική συζήτηση για την τραγωδία του Σινσινάτι.

«Πως είμαστε υπεύθυνοι;..Τώρα, μόλις επιστρέψουμε μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους και θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Είμαι τόσο χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε».

«Αλλά επιμένω, πως ένα από τα πράγματα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ, ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξαφανιστήκαμε».