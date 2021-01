Φυσικά, η υλοποίηση όλων των παραπάνω εξαρτάται από τη νομοθετική ψήφισή τους και εφαρμογή.Η ρητορική που ήδη αναπτύσσεται από πλευράς των Ρεπουμπλικανών είναι ότιπρώτον, η υψηλή φορολόγηση των εταιρικών κερδών μειώνει τις επενδύσεις (αφού τα κέρδη θα είναι λιγότερα) και κατ’ επέκταση τις θέσεις εργασίας -αν και έχει αποδειχθεί ότι στον πραγματικό κόσμο η φορολογία δεν είναι παρά μόνον μια από τις συνθήκες που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και τους μισθούς– και κατά δεύτερον ότι, οι ΗΠΑ θα καταταχθούν σε χαμηλότερη θέση στην κλίμακα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με όπoιες τυχόν επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται στις επενδύσεις και τη φορολογική μετανάστευση των πλουσίων ιδιωτών.

Χωρίς να μπορούμε να προδιαγράψουμε ποια θα είναι η επιρροή της αντιπαλότητας από πλευράς του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο νομοθετικό έργο , είναι ενδιαφέρον να δούμε πως ο νέος πρόεδρος Μπάιντεν θα επιτύχει την υλοποίηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της φορολογικής πολιτικής του στην άμβλυνση των ανισοτήτων . Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι, η επιρροή που ο νέος φορολογικός προσανατολισμός των ΗΠΑ θα ασκήσει στα φορολογικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών , καθώς επίσης στη φορολογική σκέψη, όπου η αναθεώρηση (με σκοπό την αύξηση) της ισχύουσας φορολόγησης των εταιρικών κερδών έχει τεθεί ζωηρά .

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο είναι προσωπικές.

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε 15 εκατ. περισσότερους ψήφους από ότι έλαβε το Δημοκρατικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε λαμβάνοντας 11 εκατ. ψήφους περισσότερες από όσες είχε λάβει το 2016. Η πλατιά συμμετοχή στις εκλογές εξηγήθηκε είτε, από την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των νέων για την πολιτική ή είτε, από την κινητοποίηση για την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συντελεστής μειώθηκε στο 21% από 35%.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος οικονομολόγος Gabriel Zucman, με τη συνεργασία ομάδας επιστημόνων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Παρισιού είναι επιφορτισμένος με την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Φορολογίας της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης (έργο του Παρατηρητηρίου θα είναι η παραγωγή πρωτότυπης και υψηλής ποιότητας έρευνας στον τομέα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, με έμφαση στη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών).

Στην Ελλάδα, η άσκηση της φορολογικής πολιτικής επικεντρώνεται στην άντληση εσόδων από την έμμεση φορολογία: ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, ποτά και τσιγάρα, δηλαδή σε φορολογία που χαρακτηρίζεται από αντίστροφη προοδευτικότητα (έτσι εντείνεται η ανισότητα) και η πορεία των εσόδων της εξαρτάται από την εκάστοτε καταναλωτική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων το 2019 ήταν από τη φορολογία στα αγαθά και υπηρεσίες, η οποία αντιστοιχούσε στο 15,3% του ΑΕΠ. Ακολούθησαν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,9%), τα έσοδα από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών (8,3%) και τα έσοδα από τη φορολογία της περιουσίας (3,1% του ΑΕΠ) Αντίθετα, η πρώτη πηγή εσόδων στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν η φορολογία εισοδημάτων και κερδών (11,5% του ΑΕΠ), με δεύτερη τη φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών (10,9% του ΑΕΠ) και ακολουθούν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (9% του ΑΕΠ) και η φορολογία στην περιουσία (1,9% του ΑΕΠ). Στον εκτελούμενο Προϋπολογισμό, σε σύνολο φόρων 41,1 δισ. ευρώ στο 10μηνο του 2020, τα 23,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το 57%, είναι από φόρους στα αγαθά και υπηρεσίες (από τα οποία 5,9 δισ. είναι ειδικοί φόροι ενεργειακών, καπνικών και λοιπών προϊόντων), ενώ μόνο 13,2 δισ. ευρώ ήταν φόρος εισοδήματος (32% του συνόλου). Πηγή: εφημ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 22.12.2020.

Π.χ., το ύψος του ποσού που μπορούν οι πλούσιοι να κληρονομούν στους κληρονόμους τους χωρίς να καταβάλλουν φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς διπλασιάστηκε και έφτασε: στα 11,58 εκατ. δολάρια για μεμονωμένα άτομα και στα 23,15 εκατ. δολάρια για ζευγάρια.

Στην Ελλάδα έχει αναγγελθεί ότι, το 2021, προγραμματίζεται η παροχή κινήτρων για δαπάνες και επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, με την πρόβλεψη υπερέκπτωσης αυτών των δαπανών από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων (πηγή: εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 27.12.2020).

Η αμερικανική φορολογική δεξαμενή σκέψης ΤΑΧ FOUNDATION δημοσιοποίησε πίνακα στον οποίο κατατάσσει τους μεταπολεμικούς φορολογικούς νόμους των ΗΠΑ με πρώτο στη σειρά κατάταξης εκείνον με τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων. Το φορολογικό πρόγραμμα Μπάιντεν σε σύνολο 13 νόμων κατατάσσεται πέμπτο: https://taxfoundation.org/joe-biden-tax-increases-historical-context/

Μετά τις επαναληπτικές εκλογές της 6.1.2021 στην πολιτεία Τζόρτζια, το Δημοκρατικό κόμμα έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο που σημαίνει ότι, η ψήφιση των νόμων που θα προτείνει η νέα κυβέρνηση είναι δυνατή.

Ο MartinWolf στο άρθρο του Fiveforcesthatwilldefineourpost-covidfuture που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 16.12.2020 της εφημερίδας FinancialTimes εκτιμά ότι η ανισότητα είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που θα χαρακτηρίσει τη μετά πανδημία εποχή. Γράφει σχετικά: The likelihood is that the inequalities exacerbated in the pandemic will not have reduced by 2025. The forces that have entrenched it are too powerful., https://www.ft.com/content/dd359338-6200-40d3-8427-901bad134e21

