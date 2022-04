Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει για το σίκουελ του «The Batman»

Το « The Batman » θα έχει σίκουελ με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να επιστρέφει στον ρόλο του πιο σκληρού υπερασπιστή της Γκόθαμ. Ως ήταν αναμενόμενο, η Warner Bros αποκάλυψε τα σχέδια της στο CinemaCon, το ετήσιο event που απευθύνεται κατ’ αρχήν στους ιδιοκτήτες κινηματογράφων, αλλά θεωρείται από τα πιο σημαντικά γεγονότα της βιομηχανίας. Μαζί με τον πρωταγωνιστή επιστρέφει και ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς, ο οποίος θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει τη συνέχεια της ιστορίας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες επί του παρόντος.

Η τρίωρη περιπέτεια ( η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία Μπάτμαν όλων των εποχών ) βγήκε στις αίθουσες τον Μάρτιο, κάνοντας εισπράξεις 134 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά. Οι πωλήσεις εισιτηρίων του «The Batman» παραμένουν το καλύτερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου για το 2022, και είναι η δεύτερη ταινία την περίοδο της πανδημίας που ξεπέρασε το φράγμα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα και μόνο Σαββατοκύριακο μετά το «Spider-Man: No Way Home». Με 759 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα στο παγκόσμιο box office, το «The Batman» είναι αυτή τη στιγμή η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

Μεταξύ των νέων παραγωγών της είναι οι ταινίες «Elvis» (24 Ιουνίου), «DC League of Super-Pets» (29 Ιουλίου), «Creed III» (23 Νοεμβρίου) και «Shazam! Fury of the Gods» (16 Δεκεμβρίου).