Νέες ταινίες: Τα Πάντα Όλα, Η Μνήμη του Δολοφόνου, Αίνμπο: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου

Η ταινία, όπως και το προηγούμενο έργο των Ντάνιελ (το Swiss Army Man και το μουσικό βίντεο για τον Lil JonTurn με τίτλο Down for What), τρέχει χωρίς φρένα προς την εξωφρενική αναρχία: η Έβελιν εκτοξεύεται σε έναν μεταφυσικό κόσμο ξεφεύγοντας από τον τρόμο της εφορίας προς την ανακτορική φωλιά ενός μηδενιστή κακού με το όνομα Τζόμπου Τουπάκι, από το Χονγκ Κονγκ μέχρι ένα ερημωμένο φαράγγι, όπου βράχοι με συναισθήματα βγάζουν τα εσώψυχα τους.