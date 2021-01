Ο Τραμπ και η Μελάνια μπήκαν στο ελικόπτερο και αποχαιρέτησαν τον Λευκό Οίκο

ASSOCIATED PRESS Η επιβίβαση στο Marine One.

MANDEL NGAN via Getty Images Το Marine One απογειώνεται...

ASSOCIATED PRESS Το Air Force One έτοιμο να παραλάβει για τελευταία φορά τον Τραμπ.

ALEX EDELMAN via Getty Images Το τελευταίο αντίο πριν επιβιβαστει στο Air Force One.

ALEX EDELMAN via Getty Images Το ζεύγος Τραμπ περπάτησε προς το Air Force One υπό τους ήχους του YMCA των Village People από τα μεγάφωνα - αγαπημένο τραγούδι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.