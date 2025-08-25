Βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία (Halit Yukay-Χαλίτ Γιουκάι), το γιοτ του οποίου βυθίστηκε αφού σάλπαρε στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, θα ανασυρθεί στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης.

Ο Γιουκάι είχε φύγει από τη Γιάλοβα το μεσημέρι της 4ης Αυγούστου με το σκάφος του, «Graywolf» (Γκρίζος Λύκος) και την ίδια ημέρα συγγενείς του ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Στις 5 Αυγούστου αναφέρθηκε ότι είχαν θεαθεί κομμάτια ενός εν μέρει βυθισμένου σκάφους στην επιφάνεια από εμπορικό σκάφος στα ανοιχτά του Μπαλικεσίρ.

Advertisement

Advertisement

Οι τουρκικές αρχές είχαν προβεί στη σύλληψη του καπετάνιου του πλοίου bulk carrier (μεταφοράς ξηρού φορτίου) Arel 7. Η σύλληψη του καπετάνιου έγινε μετά από φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι.

Στην πρώτη του κατάθεση ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί, μεταξύ άλλων: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».

Καθοριστική για τη σύλληψη του καπετάνιου ήταν και η έρευνα που έγινε στο πλοίο καθώς οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τις 5 Αυγούστου έφερε ζημίες στην πλώρη του που δεν τις είχε πριν την ημέρα εκείνη. To Arel 7 είχε μπει στο στόχαστρο της τουρκικής ακτοφυλακής καθώς μέσω δορυφόρων είχε διαπιστωθεί η παρουσία του στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία.