Oι 22 πιο υπέροχες φωτογραφίες γάμου του 2022

Ο ιστότοπος σχεδιασμού γάμων «Junebug Weddings» δημοσίευσε πρόσφατα τους νικητές του ετήσιου διαγωνισμού Best of the Best Wedding Photography. Σχεδόν 8.000 εικόνες υποβλήθηκαν από φωτογράφους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο μόνο 50 κατόρθωσαν να μπουν στην τελική συλλογή.