Οι Ευρωπαίοι αναπροσαρμόζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια λόγω του κόστους

Viktor Cvetković via Getty Images

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) παρουσίασε σημαντικά στοιχεία που αφορούν και τη χώρα μας.

Αν και η ύφεση στις ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές προθέσεις μπορεί να εξηγηθεί από την επιβράδυνση της ζήτησης μετά την Covid-19 εποχή, η μελέτη Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 16 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) επισημαίνει ότι και οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τους παραθεριστές.