Οι φρικαλεότητες της Μπούτσα σημείο αναφοράς για τα ΜΜΕ

Ο ιστορικός του Χάρβαρντ, Ντρου Φάουστ, συγγραφέας του βιβλίου, «This Republic of Suffering: Death and the American Civil War», σημείωσε ότι όταν ο Μάθιου Μπρέιντι είχε μια έκθεση με τις φωτογραφίες του από τον Εμφύλιο πόλεμο το 1862, οι New York Times έγραψαν, «αν και δεν έχει φέρει πτώματα να τα αφήσει στις αυλές μας και στους δρόμους, έχει κάνει κάτι παρόμοιο».