Οι πέντε καλύτερες νέες σειρές του Netflix

Βασισμένη στην αυτοβιογραφία της Στέφανι Λάντ, «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive», αυτή η μίνι σειρά μας βυθίζει στο σκοτεινό πηγάδι της Αμερικανικής φτώχειας, στο οποίο είναι παγιδευμένη η 25χρονη πρωταγωνίστρια.

Η Αλεξ αγωνίζεται για να ξεφύγει από τον αλκοολικό σύντροφό της, που σπάει ο,τι βρίσκει μπροστά του όταν πίνει, παλεύει για να μεγαλώσει την κόρη της, καθαρίζοντας σπίτια και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την αμερικανική γραφειοκρατία.

Μία πραγματικά εφιαλτική Οδύσσεια, που εξελίσσεται σε δέκα επεισόδια και θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει μελόδραμα, αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Κι αυτό χάρη στην καταπληκτική ερμηνεία της Μάργκαρετ Κουόλι, κόρη της Αντι Μακ Ντάουελ, η οποία υποδύεται τη μητέρα της και στην σειρά. Μια μητέρα άστεγη και στα όρια της ψυχοπάθειας, η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον εαυτό της, ούτε την κόρη της.

Το Αμερικανικό Ονειρο ποδοπατείται σε αυτή την σειρά, αλλά η ελπίδα και η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης αντέχουν έως το φωτεινό τέλος.

3. Post Mortem: No One Dies in Skarnes