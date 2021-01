Οι «Proud Boys» και άλλοι ακροδεξιοί εγκαταλείπουν τον Τραμπ

«Αδύναμο» αποκαλούν τον (πλέον) πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Proud Boys», καθώς, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times, αυξάνονται τα μέλη τους σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η οργάνωση είχε δηλώσει πίστη στον Τραμπ μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, προτρέποντας μέλη της να συμμετέχουν σε οργανώσεις κατά των εκλογών για τις οποίες υποστηριζόταν ότι είχε λάβει χώρα νοθεία. Ωστόσο πλέον η στάση της απέναντι στον πρώην πρόεδρο έχει αλλάξει: Σε κανάλι στο Telegram η οργάνωση έγραψε πως ο Τραμπ θα «μείνει στη μνήμη ως μια ολική αποτυχία». Επίσης, σε δεκάδες συζητήσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Gab, μέλη των «Proud Boys» τον αποκαλούν αδύναμο και ζητούν από υποστηρικτές να μη συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις για αυτόν και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Τα σχόλια αυτά αποτελούν σημαντική στροφή για τα Proud Boys, που επί σειρά ετών υποστήριζαν τον Τραμπ και προωθούσαν την πολιτική βία. Με ηγέτη τον Ενρίκε Τάριο, πολλά από τα χιλιάδες μέλη ήταν ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ, προσφερόμενοι να αποτελέσουν την προσωπική του πολιτοφυλακή. Στις 6 Ιανουαρίου κάποιοι συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

Έκτοτε η δυσαρέσκεια για τον Τραμπ, που καταδίκασε τη βία, έχει αυξηθεί. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη των Proud Boys έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτό που εκλαμβάνουν ως προθυμία οτυ να αποχωρήσει από την προεδρία και χαρακτήρισαν προδοσία την αποκήρυξη των επεισοδίων στο Καπιτώλιο. Παράλληλα, ο Τραμπ, αποκομμένος από Facebook και Twitter, δεν ήταν σε θέση να απευθυνθεί απευθείας στο κοινό του.

Η οργή των Proud Boys αυξήθηκε αφού δεν έδρασε για να βοηθήσει αυτούς που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για τα γεγονότα στο Καπιτώλιο.

Οι εξελίξεις αυτές, σημειώνουν οι New York Times, προκαλούν ερωτήματα για την έκταση της στήριξης προς τον Τραμπ και υποδεικνύουν πως η βάση των υποστηρικτών του αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές. Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έγινε νοθεία, μα άλλες οργανώσεις, όπως οι Oath Keepers, η America First και οι Three Percenters, έχουν αρχίσει επίσης να τον επικρίνουν.