Οι γονείς απορρίπτουν το οικογενειακό δείπνο - και οι ειδικοί συμφωνούν

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Μια από τις πιο σημαντικές έρευνες έχει πραγματοποιηθεί από το Project EAT (Eating and Activity over Time). Υπεύθυνη της μελέτης ήταν η Νταϊάν Νιούμαρκ-Ζτάινερ καθηγήτρια και επικεφαλής του τμήματος Επιδημιολογίας και Υγείας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Η συγγραφέας του βιβλίου « “I’m, Like, SO Fat!”: Βοηθώντας τον έφηβο να κάνει υγιεινές επιλογές σχετικά με το φαγητό και την άσκηση σε έναν κόσμο που έχει εμμονή με το βάρος », είναι υπέρμαχος αυτής της ιδέας. «Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι μαγικό όταν οι άνθρωποι τρώνε και περνάνε χρόνο μαζί».

Όπως η δημοσιογράφος Λουίζ Γκλίσον της οποίας το άρθρο, «We Gave Up On Nightly Family Dinners Together - And I Feel Zero Guilt» (Βάλαμε τέλος στα βραδινά οικογενειακά τραπέζια - Και δεν έχω καθόλου ενοχές), αναφερόταν στο πώς εκείνη, ο σύζυγός της και τα τέσσερα παιδιά τους, έπαψαν να τρώνε όλοι μαζί το βράδυ και δημιούργησαν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, που λειτουργεί καλύτερα για όλους.