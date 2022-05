Οκτώ μεγάλα σημάδια που δείχνουν ότι το νέο μας αφεντικό είναι τοξικό

1. Κ ακολογεί τον εργαζόμενο που αντικαταστήσαμε

2. Εξυμνεί τον εαυτό του αλλά δεν θα επαινεί κανέναν άλλο

Ένας τύπος τοξικού αφεντικού είναι ένα ναρκισσιστικό αφεντικό. «Πρόκειται για άτομα που δεν νοιάζονται για τους άλλους ή δεν μπορούν να δείξουν γνήσιο ενδιαφέρον για εκείνους που εργάζονται για αυτούς. Αντίθετα, τείνουν να είναι απόμακροι», λέει ο κλινικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Impossible to Please: How to Deal With Perfectionist Coworkers, Controlling Pouses and Other Incredibly Critical People», Άλαν Καβαίολα. «Οι ναρκισσιστές περιμένουν επαίνους και θαυμασμό από τους άλλους αλλά δεν είναι σε θέση να το δώσουν σε εκείνους που το αξίζουν».