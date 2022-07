Πενήντα εξαιρετικά δημοφιλή εστιατόρια από κάθε γωνιά του πλανήτη

Ενόψει της αποκάλυψης της λίστας των 50 Καλύτερων Εστιατορίων του κόσμου για το 2022 (The World’s 50 Best Restaurants 2022), με χορηγία των S.Pellegrino και Acqua Panna, στο Λονδίνο τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, τα 50 Best αποκαλύπτουν ποια εστιατόρια έχουν καταταχθεί μεταξύ των 51 και 100.