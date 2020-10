Πέθανε η Κοντσάτα Φέρελ, η Μπέρτα από την σειρά «Two and a Half Men»

Η Κοντσάτα Φέρελ έπαιξε και στις δώδεκα σεζόν του «Two and a Half Men», ενώ είχε προταθεί δύο φορές, το 2005 και το 2007, στα βραβεία Primetime Emmy, για τον καλύτερο δεύτερο ρόλο σε κωμική σειρά. Εμφανίστηκε συνολικά σε 212 επεισόδια, από το 2002 έως το 2015.

H Αμερικανίδα ηθοποιός Κοντσάτα Φέρελ, γνωστή από τον ρόλο της οικονόμου Μπέρτα στην τηλεοπτική σειρά του CBS, «Two and a Half Men», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, σε ηλικία 77 ετών

Αν και ο ρόλος της Μπέρτα, ήταν αρχικά γραμμένος για μία γυναίκα από την Ανατολική Ευρώπη, η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2014, στην ηλεκτρονική εφημερίδα AV Club, είπε ότι άλλαξε τον χαρακτήρα, εμφανίζοντας στην οθόνη μία ντόπια γυναίκα, η οποία ζει σε τροχόσπιτο κάνοντας νομαδική ζωή, αν και όπως εξήγησε δεν υπήρξε ποτέ οπαδός των Grateful Dead, αλλά «υπήρξα χίπις στο παρελθόν. Πολιτικός χίπις».

Η Κοντσάτα Φέρελ, γεννήθηκε στο Τσάρλεστον της Δυτικής Βιρτζίνια και ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μάρσαλ. To 1973 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, ως μέλος του θιάσου Circle in the Square, στο έργο του Λάνφορντ Γουίλσον, «The Hot L Baltimore». Ο επόμενος της θεατρικός ρόλος, αυτός της Γκέρτρουντ Μπλουμ στο έργο «The Sea Horse», της χάρισε τα βραβεία, «Drama Desk», «Theatre World» και «Obie Awards» καλύτερης ηθοποιού.