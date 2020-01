Πέθανε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός των Monty Python, Τέρι Τζόουνς

Το 1975 παίζει και σκηνοθετεί με τον Τερι Γκίλιαμ την πρώτη ταινία των Monty Python, «Οι ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης» (Monty Python and the Holly Grail).

Το 1971 δημιούργησαν ένα ποτ - πουρί από σκετσάκια με τίτλο, «And Now for Something Completely Different», με σκοπό να γίνουν γνωστοί στην αμερικάνικη αγορά.

Υπήρξε πάντα πολύ ομαδικός όσον αφορά τις απόψεις του σχετικά με το πως η ομάδα έπρεπε να λειτουργεί. «Αν και οι έξι γελάγαμε με κάτι και αισθανόμασταν πως ήταν καλό, τότε προχωράγαμε με αυτό. Για μένα σημασία είχε να ανέβει στην οθόνη. Να καθόμαστε όλοι μαζί κατά την διάρκεια της ανάγνωσης του σεναρίου και να γελάμε».

Το 1979 σκηνοθετεί για πρώτη φορά μόνος του, την ταινία, «Ενας Προφήτης...Μα τι Προφήτης» (Monty Pythons Life of Brian). Εκεί θα τον απολαύσουμε στην μνημιώδη σκηνή, όπου παίζει την μητέρα του Μπράιαν και απευθυνόμενη στους πιστούς που πήγαν να προσκυνήσουν τον γιο της λέει το καταπληκτικό, «Δεν είναι ο Μεσίας. Είναι ένα πόλύ άτακτο αγόρι» (He’s not the messiah, he’s a very naughty boy!).