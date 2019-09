Πέθανε ο τραγουδοποιός Ντάνιελ Τζόνστον, αγαπημένος στιχουργός του Κερτ Κομπέιν

Ο Αμερικανός συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής Ντάνιελ Τζόνστον πέθανε σε ηλικία 58 ετών από ανακοπή καρδιάς. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ιδιόρρυθμος και ταλαντούχος Τζόνστον, από τις πιο αγαπητές και εμβληματικές φιγούρες της αμερικανικής indie rock σκηνής -η ζωή του ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ «The Devil and Daniel Johnston» που τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Sundance το 2005- είχε γεννηθεί στην Καλιφόρνια το 1961. Μεγάλωσε στη Δυτική Βιρτζίνια και έγινε γνωστός όταν μετακόμισε στο Όστιν του Τέξας και άρχισε να κυκλοφορεί tapes με τραγούδια του.

Με παρέμβαση του Κερτ Κομπέιν, ο οποίος δήλωνε λάτρης των στίχων του, ο Ντάνιελ Τζόνστον υπέγραψε συνεργασία με τη μεγάλη δισκογραφική Atlantic το 1994 -ήταν η χρονιά που ο φρόντμαν των Nirvana έφυγε από τη ζωή.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Ντάνιελ Τζόνστον εκδήλωσε ψυχωσικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης και στην πορεία διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή, ενώ με τα χρόνια αντιμετώπισε και άλλα προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη και λοιμώξεις στα νεφρά.

Ωστόσο, όπως είχε πει το 2017 ο Τζεφ Τουίντι, φρόντμαν των Wilco «ο Ντάνιελ κατόρθωσε να δημιουργήσει παρά την ψυχική του ασθένεια, όχι εξαιτίας αυτής. Ήταν ειλικρινής στον τρόπο με τον οποίον περιέγραφε τον αγώνα που έδινε, χωρίς να τραβάει απροκάλυπτα την προσοχή στο πρόβλημα του».

Ο Τζόνστον υπέγραψε 17 άλμπουμ και ήταν επίσης γνωστός ως κομίστας. Ο χαρούμενος βάτραχος κάτω από τις λέξεις Hi, How Are You? που είχε σχεδιάσει έγινε εξώφυλλο στο ομότιτλο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 1983, αλλά και ένα από τα αγαπημένα mural στο Όστιν.