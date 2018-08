Πιείτε άφοβα. Και άλλη έρευνα αποδεικνύει ότι η μπύρα κάνει καλό

izusek via Getty Images

Ξεδιψάστε ελεύθερα!

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of the Modern Sciences δείχνει ότι η κατανάλωση μπύρας έχει περισσότερα οφέλη από όσα νομίζαμε.

Εν ολίγοις: έχει αντιοξειδωτικά, έχει περισσότερη πρωτεΐνη και Βιταμίνη Β από το κρασί, και έτσι κατατάσσεται στα πιο «ευεργετικά» αλκοολούχα.

Μπορεί επίσης να μειώσει τα καρδιαγγειακά προβλήματα, αρκεί να μην το παρακάνετε φυσικά.

Και πότε το παρακάνουμε; Όταν πίνουμε παραπάνω από δύο ποτήρια.

Επίσης, η έρευνα συστήνει στους γιατρούς να μην είναι τόσο αυστηροί με την κατανάλωση αλκοόλ, όσο φυσικά δεν ξεπερνά τα όρια.