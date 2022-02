Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανάμεικτα αποτελέσματα από τους ρωσικούς πυραύλους, καθώς ο κόσμος παρατηρεί

via Associated Press

Αυτό θα καθιστούσε τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτήν του πιο έντονου βομβαρδισμού με SRBM μεταξύ δύο χωρών τα εδάφη των οποίων συνορεύουν σε μια σύγκρουση, είπε ο Ανκίτ Πάντα, του Carnegie Endowment for International Peace.

Πύραυλοι ακριβείας

Η Ρωσία πιθανότατα χρησιμοποίησε τον μόνο SRBM που έχει σε ενεργό υπηρεσία, τον Iskander-M, είπε ο Τίμοθι Ράιτ, αναλυτής/ ερευνητής του International Institute for Strategic Studies (IISS). Ο Iskander είχε πρωτοχρησιμοποιηθεί στη μάχη το 2008 στη Γεωργία, και είναι σχεδιασμένος για να υπερνικά τις αντιπυραυλικές άμυνες πετώντας σε χαμηλή τροχιά και κάνοντας ελιγμούς εν πτήσει για να πλήξει στόχους σε απόσταση μέχρι και 500 χλμ με ακρίβεια 2-5 μέτρων, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies (CSIS).