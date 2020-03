Πως η «παράνοια της καραντίνας» μετατρέπει την Ρίτα Γουίλσον σε ράπερ

Η Ρίτα Γουίλσον εξακολουθεί να βρίσκεται σε απομόνωση με τον σύζυγο της Τομ Χανκς, λόγω του κορονοϊού, στην Αυστρλία.

Οι μέρες που βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι, έφεραν στην επιφάνεια άλλο ένα ταλέντο της γνωστής ηθποιού.

Ετσι ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram, ένα τετράλεπτο βίντεο στο οποίο τραγουδάει το χιπ-χοπ τραγούδι του συγκροτήματος, Nature by Nature «Hip Hop Hooray», που κυκλοφόρησε το 1990.

Η ανάρτηση του βίντεο που έχει για λεζάντα την φράση «Quarantine Stir Crazy» (Καραντίνα Σκέτη Παράνοια), δείχνει την Γουίλσον να διαβάζει στον καναπέ το βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, του Ορσον Σκοτ Καρντ, «Η Εκδίκηση του ’Εντερ», όταν ξαφνικά, παρασύρεται από τον ρυθμό του «Hip Hop Hooray», γίνεται ένα με τους Nature by Nature και αρχίζει να τραγουδάει.

Μάλιστα υπάρχει και η υποσημείωση, «See it to believe it» (Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις).