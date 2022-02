Πώς να διδάξουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν την ήττα

«Το ”ευ αγωνίζεσθαι” αποτελεί την βασικότερη αρετή εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου», σύμφωνα με την ψυχολόγο και καθηγήτρια στο Florida International University Center for Children and Families , Κέιτι Χαρτ.

Δημιουργούμε συνθήκες ήττας

Επιδεικνύουμε το «ευ αγωνίζεσθαι»

Επαινούμε την προσπάθεια έναντι της επίτευξης

«Με αυτήν την προσέγγιση, η συζήτηση με τα παιδιά δεν επικεντρώνεται στη νίκη ή στο πόσα γκολ πέτυχαν, αλλά στην προσπάθειά τους, στο τι έμαθαν από το παιχνίδι και τα λάθη τους», λέει ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας του «Wired and Connected: Brain-Based Solutions To Ensure Your Child’s Social and Emotional Success», λέει ο Κερτ Νίπερνμπεργκ.