Πώς να παραβρεθούμε σε έναν γάμο εκτός έδρας χωρίς να μας στοιχίσει ο κούκος αηδόνι

«Μπορούμε να επιλέξουμε να φορέσουμε στο γάμο κάτι που έχουμε ήδη στην γκαρνταρόμπα μας», επισημαίνει η Κάρα Στίβενς, ιδρύτρια του The Frugal Feminista και συγγραφέας του «Heal Your Relationship with Money».