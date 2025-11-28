Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για μία συνέντευξη όπου απαντά για όλους και για όλα στην εκδότη της Huffpost, Έμη Λιβανίου, την ώρα που το όνομά του ενεπλάκη στην ελληνική πολιτική σκηνή, για πρώτη φορά, με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Η απάντηση που δίνει ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι «προσωπική», αλλά κυρίως πολιτική: Ο Τάιλερ Μακμπέθ διακρίνει πολιτικά και άλλα κίνητρα στην τοποθέτηση του ονόματός του στο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ομοφοβία από τον Αλέξη Τσίπρα

Η ερώτηση από την Έμη Λιβανίου ήταν σαφής: Ορισμένοι δημοσιογράφοι διακρίνουν στοιχεία ομοφοβίας στα σχόλια του πρώην πρωθυπουργού. Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό; Αισθανθήκατε προσωπικά κάτι τέτοιο όταν συναντήσατε τον Αλέξη Τσίπρα και τη σύζυγό του, Μπέτυ Μπαζιάνα;

Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει: «…δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη να συνδεθεί το όνομά μου με το βιβλίο του. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να συνδεθεί. Ο ένας λόγος είναι ότι, δυστυχώς, το όνομά μας πουλάει αρκετά καλά στην Ελλάδα. Έτσι, κάθε φορά που οι άνθρωποι βλέπουν το όνομά μας στις ειδήσεις, αποτελεί «δόλωμα». Και ο δεύτερος λόγος είναι το πιθανό σενάριο της ομοφοβίας».

Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει πως έγινε η συζήτηση με την σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα, σχετικά με τα σχέδια που κάνουν για να αποκτήσουν παιδιά με τον Στέφανο Κασσελάκη και δηλώνει ότι δεν μιλούσε μαζί της για το «σενάριο» της ζωής του με τον αρχηγό του Κινήματος Δημοκρατίας, αλλά για να ακούσει τις εμπειρίες της άλλης πλευράς: «Η πραγματικότητα ήταν, ότι σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε η Μπέτυ και εγώ, την ρωτούσα πώς ήταν η ζωή της και πως μεγαλώνει παιδιά ενώ ήταν παντρεμένη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας (…) η πρόθεσή μου για τη συζήτηση δεν ήταν για το δικό μου προσωπικό σενάριο. Ήταν για να καταλάβω πώς ήταν η ζωή τους εκείνες τις στιγμές. Δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας μέλλον μεγαλώνοντας παιδιά».

Τι θα έλεγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αν τον συναντούσε;

Αίσθηση προκαλεί η σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό, καθώς δεν διστάζει να αποκαλύψει όσα θα του έλεγε αν συνομιλούσαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Θα ήθελα απλώς να του πω, ότι είναι σημαντικό να μπορεί να σέβεται τον εαυτό του. Γιατί στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι είναι σημαντικό η χώρα να εκπροσωπείται από ένα άνθρωπο που σέβεται πρώτα τον εαυτό του, πριν κερδίσει τον σεβασμό όλων των άλλων», λέει και απαντά αμέσως μετά στην ερώτηση εάν γνωρίζει την σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και…rebranding Τσίπρα

Ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για να σχολιάσει επί της ουσίας τα πολιτικά πράγματα, δείχνει ο Τάιλερ Μακμπέθ, όταν η κουβέντα έρχεται στην εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα: «Δεν έχετε πραγματική αντιπολίτευση. Έχετε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εμπνέει και δεν μπόρεσε να προσελκύσει νέους ανθρώπους, ώστε να έρθουν στο κόμμα και να πιστέψουν στο μήνυμά του. Έχετε τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει συρρικνωθεί εντελώς μετά το πολιτικό πραξικόπημα εις βάρος του Στέφανου. Και μετά έχουμε πιθανόν τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, που θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερη σύγχυση και ενδεχομένως να ξεκινήσουν νέα κόμματα και να κυκλοφορούν βιβλία για να κάνουν rebranding.»

Και καταλήγει προσωπικά για τον Αλέξη Τσιπρα: «Έχετε έναν πρωθυπουργό που έφυγε και αποχώρησε από τη θέση του, επειδή δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη, ώστε να διατηρήσει την πλειοψηφία που είχε όταν κυβερνούσε τη χώρα. Έφυγε για να μπορέσει να κάνει rebranding, να προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, δυσκολεύομαι έντονα να πιστέψω ότι θα αποδώσει το rebranding, αλλά και για το μπορεί να προσφέρει πραγματικά στο μέλλον.»

Μιλάει ακόμα για τα προσωπικά επαγγελματικά του σχέδια στην Ελλάδα:

«Έχω ήδη αγοράσει τα δικαιώματα ανάπτυξης και franchise από μια αμερικανική εταιρεία (…) Σχεδιάζουμε να ανοίξουμε στις αρχές του 2026, στο τέλος του πρώτου τριμήνου ή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, ελπίζουμε. Όταν έρθει η ώρα θα ακούσετε πολύ περισσότερα γι’ αυτό».

Ο Τραμπ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η «ανάμεικτη εικόνα» στις ΗΠΑ

Ο πολιτικός σχολιασμός συνεχίζεται και σε σχέση με την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά και για την παρουσία της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στη χώρα μας:

«Απελαύνουν συνεχώς ανθρώπους. Αλλά το πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά καμία μέθοδος ή σχέδιο μέσα σε αυτή την τρέλα. Σκέφτομαι ότι η προσέγγισή του στην προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι προφανώς μια θετική πτυχή για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένες από τις κινήσεις για το διεθνές εμπόριο είναι μακροπρόθεσμα ωφέλιμες. Προφανώς έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην Οικονομία, ενδεχομένως, ή στις Οικονομίες άλλων χωρών. Μιλώντας γενικά έχω μια ανάμεικτη εικόνα».



Τάιλερ, ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα; Απολύτως όχι!

Ανθρώπινος και ανοιχτός σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, όταν η Έμη Λιβανίου τον ρωτάει για την σχέση τους, καθώς και για τα σχέδια που κάνουν να μεγαλώσει η οικογένειά τους:

«Εκτιμούμε τη σχέση μας περισσότερο μετά τον γάμο μας απ’ ό,τι πριν. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική και έχουμε επενδύσει ο ένας στον άλλον τελικά», λέει μεταξύ άλλων.

Και αποκαλύπτει τα όνειρα για παιδιά: «Ίσως ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ίσως και περισσότερα από δύο. Για να δούμε… Αλλά προς το παρόν, ας ξεκινήσουμε ελπίζοντας ότι θα έχουμε την τύχη να αποκτήσουμε ένα παιδί. Θα το δούμε λοιπόν με τον καιρό».

– Και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε; Για να αποκτήσετε παιδιά;

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ακολουθήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα επιλέξουμε μια διαδικασία που θα είναι προσωπική για εμάς. Και νομίζω ότι την κατάλληλη στιγμή, θα χαρούμε να μιλήσουμε ειδικά γι’ αυτό.»

