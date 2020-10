"Πώς ξεκίνησε. Πώς εξελίχθηκε". To tweet μπαμπά-κόρης που έκλεψε καρδιές και έγινε viral

Ο Κίραν Σάνον, από το Μπέλφαστ της Ιρλανδίας και μπαμπάς μια κόρης έχει μείνει άναυδος τις τελευταίες μέρες από την ανταπόκριση χρηστών των social media σε τρεις φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter.

Ο κ.Σάνον ανάρτησε τις δικές του φωτό στο πλαίσιο του “How it Started. How it’s going” (πώς ξεκίνησε, πώς εξελίσσεται) όπου οι χρήστες ανεβάζουν υλικό σχετικά με αυτό το θέμα.

Εκείνος λοιπόν επέλεξε να ανεβάσει τρεις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη σχέση του με την κόρη του, την εξέλιξή αυτής της σχέσης, όσο και την εξέλιξη της ζωής της ίδιας.

Διάλεξε λοιπόν τρεις φωτογραφίες, που έχουν όλες τραβηχτεί στο ίδιο σημείο, έξω από το σπίτι τους, και πάντα περίπου στην ίδια πόζα. Κάθε φωτογραφία είναι από μια σημαντική στιγμή στη ζωή του ίδιου και της Νίαμ. Εξυπηρετώντας δε τον στόχο του How it started. How it’s going επέλεξε να μοιραστεί την εξέλιξη της ακαδημαϊκής πορείας της μικρής του.

Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη μητέρα της Νίαμ Μπρέντα.

Η πρώτη κατά την πρώτη ημέρα της μικρής στο Δημοτικό Σχολείο St Therese του Lisieux στο βόρειο Μπέλφαστ, τον Σεπτέμβριο του 1999. ”Νομίζω ότι ήμουν πιο νευρικός από αυτήν. Ήμουν τόσο περήφανος” λέει σήμερα ο κ.Σάνον, σύμφωνα με το BBC.

Η δεύτερη φωτογραφία ήταν την τελευταία ημέρα της κόρης του στο σχολείο τον Μάιο του 2013 και η τρίτη το καλοκαίρι του 2018 όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι 25 ετών και καθηγήτρια μαθηματικών.

Οι χρήστες προφανώς λάτρεψαν την ανάρτησή του, που έχει πλέον σχεδόν 1εκατ. likes ενώ 84.000 άνθρωποι στο Twitter σχολιάζουν.