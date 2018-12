Release Athens: Έρχονται οι Alice in Chains στην Πλατεία Νερού

Το πρωί της Τετάρτης το μουσικό φεστιβάλ Release Athens ανακοίνωσε ένα μεγάλο όνομα της ροκ σκηνής, το οποίο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για μια συναυλία στην Πλατεία Νερού, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου. Ο λόγος για τους Alice in Chains.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του φεστιβάλ:

To Release Athens 2019 υποδέχεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, μία από τις κορυφαίες rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Οι περίφημοι Alice in Chains έρχονται από το Seattle της Washington στην Πλατεία Νερού τη Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Οι Alice in Chains παραμένουν μία από τις πλέον επιδραστικές και επιτυχημένες rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Μαζί με τους Nirvana, Pearl Jam και Soundgarden, αποτέλεσαν την Big Four του Seattle στα θρυλικά 90s και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως επανακαθόρισαν τον χάρτη του modern rock.

Την τελευταία δεκαετία ο ήχος τους παραμένει το ίδιο συναρπαστικός, συναισθηματικός και πάντα χαρακτηριστικός. Mε μπροστάρη τον Jerry Cantrell, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες και κιθαρίστες του σκληρού ήχου (και ίσως υποτιμημένου τραγουδιστή), συνεχίζουν να δηλώνουν δυναμικά την παρουσία τους, δισκογραφικά και επί σκηνής, ζώντας μια δεύτερη “ζωή” και μεγαλώνοντας τον ήδη “die hard” πυρήνα εκατομμυρίων οπαδών.

Στη διάρκεια μιας μεγαλειώδους πορείας που αγγίζει πλέον τα 30 χρόνια, έχουν πουλήσει περισσότερους από 20 εκατομμύρια δίσκους και εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα κορυφαία liveacts στα μεγάλα φεστιβάλ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο τους “Facelift” (1990) σύστησε στον πλανήτη ένα νέο ήχο – το grunge με ξεκάθαρες heavy metal επιρροές – και έγινε το πρώτο χρυσό album του είδους και λίγο αργότερα διπλά πλατινένιο. Οι δύο επόμενοι δίσκοι, “Dirt” (1992) και “Alice In Chains” (1995), μαζί με τα EPs “Sap” (1992) και “Jar of Flies” (1994), τους εκτόξευσαν στην… στρατόσφαιρα.

Ο τραγικός και πρόωρος χαμός του τραγουδιστή τους Layne Staley το 2002, έφερε την μπάντα σε ένα απροσδιόριστο διάλειμμα. Ωστόσο, τα εναπομείναντα μέλη, Cantrell, Kinney και Inez, ξανάφεραν τη μπάντα στη ζωή, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη! Με τον Willian DuVall ως βασικό τραγουδιστή, το εξαιρετικό “Black Gives Way To Blue” του 2009 τους σύστησε σε ένα νέο κοινό, ενώ με το “The Devil Put Dinosaurs Here” (2013) και το καταπληκτικό φετινό “Rainier Fog”, ένα από τα καλύτερα albums της χρονιάς, απλά επανεπιβεβαιώνουν το status μιας μεγάλης μπάντας που συνεχίζει να είναι εδώ!

“Would“, “ManInTheBox“, “Rooster“, “NoExcuses“, “DownInAHole“, “ThemBones“, “HeavenBesideYou“, “Nutshell“, “BleedTheFreak“, “CheckMyBrain“, “TheOneYouKnow“, “NeverFade” είναι μόνο μερικά από τα σπουδαία κομμάτια που θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 24ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού!

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 14/12, στις 11:00 το πρωί, προς 38 ευρώ (μονό) και 70 ευρώ (διπλό), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ.