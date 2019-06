Release Athens: Ιγκι Ποπ, Ντέιμιεν Μάρλεϊ, Cypress Hill, Hozier - Το φεστιβάλ αρχίζει

To Release Athens υποδέχεται τους θρυλικούς Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα και επιδραστικότερα ονόματα στην ιστορία τoυ hip-hop. Tην Παρασκευή 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε την πιο εθιστική βραδιά του καλοκαιριού με τα κλασικά “Insane in the Brain”, “I Wanna Get High”, “(Rock) Superstar”, “Tequila Sunrise”, “How I Could Just Kill a Man”, “I Ain’t Goin’ Out Like That”, “Throw Your Set in the Air”, “Dr. Greenthumb” και πολλά ακόμα!

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00. Εισιτήρια από 30.00 ευρώ

Κυριακή 23 Ιουνίου - Πλατεία Νερού

Hozier, Ρόισιν Μέρφι, Hooverphonic κ.α