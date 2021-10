Ρομέν Γαβράς: Στην Αθήνα του 2034 μέσα από ένα μουσικό βίντεο

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images Ο Ρομέν Γαβράς στις Κάννες, Μάιος 2018. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Κάθε του ταινία είναι ένα γεγονός. Το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX προκάλεσε τεράστια αίσθηση και του απέφερε έναν Χρυσό Λέοντα στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Κανών (Cannes Lions) του 2016.

Μετά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο Our Day Will Come (πρωτότυπος γαλλικός τίτλος: Notre jour viendra, 2010), με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, ο Γαβράς κυκλοφόρησε την ταινία The World Is Yours (Ο κόσμος σου ανήκει, 2018), στην οποία έπαιζαν η θρυλική ηθοποιός Isabelle Adjani, έχοντας πλάι της τους Vincent Cassel, Karim Leklou και François Damiens. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών του 2018, στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών», και απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα βραβεία César. Ο Ρομέν Γαβράς δουλεύει αυτή την εποχή στην τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του.