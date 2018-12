SAG Awards 2019: Τρεις υποψηφιότητες για το «The Favourite»

Το «A Star Is Born» κέρδισε τις περισσότερες υποψηφιότητες, τέσσερις στον αριθμό, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών: Α′ Ανδρικό για τον Μπράντλει Κούπερ, Α′ Γυναικείο για τη Lady Gaga, Καλύτερου Καστ και Β′ Ανδρικού για τον Σαμ Έλιοτ. Ακολούθησαν οι ταινίες «BlacKkKlansman» και «The Favourite», οι οποίες κέρδισαν από τρεις υποψηφιότητες η καθεμία. Το «The Favourite» έλαβε υποψηφιότητα στις κατηγορίες «Α′ Γυναικείο» και «Β′ Γυναικείο» για τις τρεις πρωταγωνίστριές του.

Καλύτερη Ηθοποιός Σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά:

Amy Adams- «Sharp Objects»

Patricia Arquette- «Escape at Dannemora»

Patricia Clarkson- «Sharp Objects»

Penelope Cruz- «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Emma Stone- «Maniac»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Antonio Banderas- «Genius: Picasso»

Darren Criss -«The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Hugh Grant- «Α Very English Scandal»

Anthony Hopkins- «King Lear»

Bill Pullman- «The Sinner»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Alex Bornstein- «The Marvelous Mrs. Maisel»

Alison Brie- «Glow»

Rachel Brosnahan- «The Marvelous Mrs. Maisel»

Jane Fonda- «Grace and Frankie»

Lily Tomlin- «Grace and Frankie»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Alan Arkin- «The Kominsky Method»

Michael Douglas- «The Kominsky Method»

Bill Hader- «Barry»

Tony Shalhoub- «The Marvelous Mrs. Maisel»

Henry Winkler- «Barry»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Jason Bateman- «Ozark»

Sterling K. Brown- «This Is Us»

Joseph Fiennes- «The Handmaid’s Tale»

John Krasinski- «Tom Clancy’s Jack Ryan»

Bob Odenkirk- «Better Call Saul»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Julia Garner

Laura Linney

Elisabeth Moss

Sandra Oh

Robin Wright

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Atlanta Barry

GLOW

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

Σκηνή Δράσης σε Κωμική ή Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Glow

Marvel’s Daredevil

Tom Clancy’s Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ