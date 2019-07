Saristra Festival: Όλα όσα θα δούμε στο (αγαπημένο) new age πανηγύρι της Κεφαλονιάς

Line-up

Μεγάλος φετινός προσκεκλημένος του φεστιβάλ είναι ο Ian Svenonius, δραστήρια μορφή της underground σκηνής της Washington DC που παραμένει αυθεντικός σε ένα ανυπότακτο post punk πνεύμα. Nation of Ulysses, The Make Up, Weird War, David Candy, Escape-ism, μερικά μόνο από τα σχήματα και προσωπικά του πρότζεκτ στα οποία έχει ηγηθεί ο μουσικός που κάποτε κέρδισε τον τίτλο του “Sassiest Boy In America”.

Έτεροι εκλεκτοί καλεσμένοι οι ψυχεδελικοί Ιάπωνες Minami Deutsch με τη φήμη μιας από τις καλύτερες live μπάντες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Blaine L. Reininger «θρυλικός» frontman των Tuxedomoon, οι Acid Baby Jesus που επιστρέφουν στη σκηνή του παλιού χωριού ύστερα από την τελευταία εμφάνισή τους το 2017, οι The Callas, οι Territroy, η εκρηκτική σύμπραξη των Larry Gus και Στάθη Καλαντζή (Mr. Statik) λίγο μετά την κυκλοφορία του album τους στην επιδραστική ολλανδική εταιρεία Dekmantel, ο Jay Glass Dubs με τη σκοτεινή dub του και τις διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό Τύπο, ο κερκυραίος Restive Plaggona με την industrial techno του, το supergroup των $OFT $KULL με τις «βρώμικες» κιθάρες τους, οι νεοσύστατοι Sclavos με τις post punk ανησυχίες, το electro/dark wave ντουέτο των Strawberry Pills με ένα από τα καλύτερα single (“Verbal Suicide”) της φετινής ελληνικής παραγωγής, ο Turbo Teeth με τα post-industrial θραύσματά του, οι Dury Dava με την ιδιοσυγκρασιακή μεσογειακή (και ολίγον “ανατολική”) ψυχεδέλειά τους, οι s̶i̶s̶t̶e̶r̶ με την αυτοσχεδιαστική μυσταγωγία τους, ο Georgios Karamanolakis που θα στήσει ένα wall of sound χρησιμοποιώντας διάφορες ηλεκτροακουστικές τεχνικές, η MarcelDune σε ενα αυτοσχεδιαστικό σετ που συνδυάζει αναλογικούς και ψηφιακούς ήχους με ηχογραφήσεις φυσικών χώρων, οι Kolida Babo με έναν ήχο τους που ακροβατεί ανάμεσα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και την free jazz φόρμα, ο Πέρα Στα Όρη (το project του Γιώργου Κοντογιαννίδη της Numb Capsule Records) που συνδυάζει την techno με την IDM, ο Kostadis με αυτοσχεδιαστικές διαθέσεις και εσωστρεφή low tempo ηχοτοπία, ο Bill Anagnos που θα επιχειρήσει να παντρέψει το vaporwave με το drone και το lo-fi με τη world μουσική, ο Echo Canyon που συνδιάζει ηχογραφήσεις πεδίου και ηχοτοπία θορύβου εκτοξεύοντας πολυρυθμικά ξόρκια, ο Οδυσσέας Τζιρίτας -το νέο αστέρι της ελληνικής σκηνής- με την αεικίνητη και πολυσυλλεκτική του ποπ και ο Johnny Labelle με τον ονειρώδη lo-fi ήχο και την φωνή crooner, ενώ μετά το πέρας τών live τα decks των δυο σκηνών αναλαμβάνουν σπουδαίοι djs όπως το ντουέτο των Hypermedium Soundsystem, το web radio Cannibal Radio που αναλαμβάνει το Σάββατο βράδυ για ένα techno nite μέχρι το ξημέρωμα με b2b set από τους Simos Ares και The Prudence Tapes, ενώ το πιο ροκ‘ν’ρολ πρόγραμμα αναλαμβάνουν μέλη συγκροτημάτων σε ρόλο dj, όπως ο Nolo Areola (Acid Baby Jesus) και οι Taboole + Big Baby (Dury Dava). Το παραδοσιακό οργιαστικό closing party του φεστιβάλ αναλαμβάνει φέτος το ντουέτο του Express Skopelitis.