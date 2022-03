Scorpions και Άλις Κούπερ μαζί το καλοκαίρι στην Αθήνα

Ο Alice Cooper από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στην πορεία, άφησε εποχή με τις «ακραίες» εμφανίσεις του, καλυμμένος με αίμα, περιτριγυρισμένος φίδια, γκιλοτίνες, ηλεκτρικές καρέκλες, αλυσίδες και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί ως « The Godfather of Shock Rock ».

Επιπλέον, ο Alice Cooper κυκλοφόρησε το 2021 ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Detroit Stories». Ο δίσκος αποτίει φόρο τιμής στο Ντιτρόιτ, την γενέθλια πόλη του, ενώ παραγωγός του άλμπουμ είναι ο Bob Ezrin, ο οποίος ήταν παραγωγός και του «School’s Out» το 1972 (όπως και παραγωγός του θρυλικού άλμπουμ «The Wall» των Pink Floyd. Η ιδέα να τραγουδήσουν τα παιδιά του σχολείου το αξέχαστο ρεφρέν “we don’t need no education” στο “Another Brick in the Wall”, ήταν δική του).