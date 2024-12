Συνέβη κι αυτό: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην κριτική επιτροπή του Βραβείου Booker 2025

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, πρωταγωνίστρια του «Sex And The City» και του σίκουελ «And Just Like That...», θα είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του διάσημου λογοτεχνικού βραβείου Booker 2025.