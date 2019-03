Σεσίλια Κρουλ: Η φωνή του «Casa de Papel» έρχεται στην Ελλάδα

Έχοντας στις αποσκευές της το «My Life Is Going On», το τραγούδι των τίτλων του «La Casa De Papel», η Cecilia Krull έρχεται για δύο εμφανίσεις στην Ελλάδα, την Παρασκευή 12 Απριλίου στην Αθήνα, στο Piraeus 117Academy και το Σάββατο 13 Απριλίου, στο Principal Club Theater.

Το «My Life Is Going On» θεωρείται το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack των τελευταίων ετών και βρίσκεται ήδη στις υψηλότερες θέσεις του Shazam chart σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα (#2), ενώ το official music video έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια στο YouTube views. Παράλληλα, επί σειρά εβδομάδων βρίσκεται στο #1 του International Airplay Chart στη χώρα μας.



Αν και η Cecilia Krull έκανε το απόλυτο breakthrough με το τραγούδι των τίτλων του «La Casa De Papel», έχει μία αξιόλογη μουσική διαδρομή.

Η τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός από την Μαδρίτη έχει ρίζες από τη Γαλλία, την Κούβα, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Άρχισε την καριέρα της μόλις στα 7 της χρόνια, μέσα από την Disney. Προέρχεται από οικογένεια μουσικών και έχει την jazz στις φλέβες της, παρά το νεαρό της ηλικίας της και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες της νέας γενιάς της jazz. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική της διαδρομή περιλαμβάνει διάφορα είδη μουσικής, όπως pop, hip hop και soul.