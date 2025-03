Sneakers trend: Τέσσερα σχέδια που θα δούμε παντού

305pics via Getty Images

Μεταξύ των δεκαετιών ’80s και ’90s το εφηβικό στυλ είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ανεξαρτήτου φύλου. Τζιν ξεβαμμένο παντελόνι συνδυασμένο με all star, τα λεγόμενα τότε ολσταράκια, τα οποία αποτελούσαν σύμβολα μιας μικρής επανάστασης, ένα είδος ανεξαρτησίας και ελευθερίας απέναντι σε οτιδήποτε κλασικό και συντηρητικό. Με τη μόδα να επανέρχεται σε εκείνη την άνευ στιλιστικών περιορισμών εποχή, τα all star επανέρχονται δυνατά και μαζί με αυτά όλα τα σνίκερς. Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος εάν σταμάτησαν ποτέ τα σνίκερς να βρίσκονται στα βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας μας. Η απάντηση φυσικά είναι αρνητική, ο λόγος όμως που διεκδικούν μια ξεχωριστή αναφορά είναι ότι αυτή την άνοιξη παρουσιάζονται σε πρωτότυπες υφές, χρώματα και σχέδια. Σνίκερς από ξυρισμένη γούνα, από μεταλλικά δέρματα, από σουέτ, από πανιά με pop art prints, σνίκερς σε κλασικά σχέδια, αλλά και αθλητικά με παιχνιδιάρικα διακοσμητικά.

Jeremy Moeller via Getty Images

Αυτή την άνοιξη τα σνίκερς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες

Αποτελούν τη μαγική πινελιά για κάθε εμφάνιση μια και καταφέρνουν με ένα μόνο κομμάτι να αναβαθμίσουν οποιοδήποτε σύνολο. Τα μεταλλικά σνίκερς, που συνήθως κυκλοφορούν σε ασημί και χρυσό είναι μεγάλη τάση και τα είδαμε σε New Balance, Salomon και Asics.

Edward Berthelot via Getty Images

Η ιστορία των σνίκερς

Ίσως οι επιδόσεις των αθλητών να μην ήταν τόσο εντυπωσιακές αν ο Αμερικανός επιστήμονας Τσαρλς Γκούντγιαρ δεν είχε εφεύρει το 1839 το βουλκανισμένο καουτσούκ, μια διαδικασία προσθήκης θείου σε θερμαινόμενο καουτσούκ που είχε ως αποτέλεσμα να κάνει το συγκεκριμένο υλικό πιο εύκαμπτο, αδιάβροχο και εύκολα διαμορφώσιμο. Η πρωτοποριακή διαδικασία του Γκούντγιαρ εφαρμόστηκε μερικές δεκαετίες αργότερα στη βιομηχανία της υπόδησης, κάνοντας τις σόλες πιο ανθεκτικές. Στις αρχές του 20 αιώνα δύο εταιρείες, η US Company και η Converse άρχισαν να διαφοροποιούν τις σόλες των παπουτσιών με στόχο να δημιουργήσουν άνετα παπούτσια σε προσιτές τιμές. Η US Company δημιούργησε τα Keds κι έναν χρόνο μετά ακολούθησε η Converse με το γνωστό και αγαπημένο All Star. Το 1924 ακολούθησαν τα αδέρφια Ρούντολφ και Άντολφ Ντάσλερ, οι οποίοι δημιούργησαν τα πρώτα αθλητικά παπούτσια για την επιχείρηση τους στο πλυσταριό της μητέρας τους. Λίγα χρόνια μετά διαχώρισαν την επαγγελματική τους πορεία, αλλά συνέχισαν ο καθένας ξεχωριστά δημιουργώντας δύο μεγάλες εταιρείες. Ο Αδόλφος δημιούργησε την Adidas, ενώ ο Ρούντολφ έφτιαξε την Puma. Το 1970 δημιουργήθηκε μια ακόμη εταιρεία με σνίκερς, η οποία πήρε το όνομα της από τη φτερωτή θεά της νίκης στην αρχαία μυθολογία. Η Nike περνούσε το μήνυμα στους αθλητές ότι με τα παπούτσια της θα στοχεύουν ευκολότερα στη νίκη. Δέκα χρόνια μετά δημιουργήθηκαν και τα αθλητικά της Reebok’s που αρχικά προορίζονταν μόνο για γυναίκες.