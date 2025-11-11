Κάτι από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι θύμισε και πάλι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γαλλίας εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων της με Ουκρανία (13/11) και Αζερμπαϊτζάν (16/11) για τον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026.

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, η άφιξη των ποδοσφαιριστών μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ τα οποία κατέγραψαν τις στιλιστικές επιλογές των τρικολόρ.

Αν και αυτήν τη φορά δεν είχαμε τόσο εκκεντρικές εμφανίσεις, συγκριτικά με προηγούμενες ανάλογες συγκεντρώσεις, αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν ο Ζιλ Κουντέ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος επέλεξε ένα μακρύ παλτό με βάτες, το οποίο συνδύασε με δίχρωμη τσάντα και μαύρο σκούφο.

Την ίδια ώρα ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν ενθουσίασε με τις επιλογές του μιας και κινήθηκε σε γήινους τόνους με φόρμα και ζακέτα σε μπεζ τόνους, που συνδυάστηκε με μπεζ δερμάτινη τσάντα.

Από την άλλη ο Ερναντέζ επέλεξε cargo φόρμα που θεωρείται και τελευταία λέξη της μόδας ενώ πολύ χαμηλά στη βαθμολογία ήταν ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ραγιάν Τσερκί, ο οποίος επέλεξε ένα statement φούτερ το οποίο συνδύασε με μαύρη φόρμα και καφέ τσάντα.

Funny how everyone pulled with a fashion week outfit and then there’s Kante 😭

pic.twitter.com/4Utq0DkloM — Pain.𝕏 (@GBarca_) November 10, 2025

Ωστόσο, για μια ακόμη φορά αυτός που άφησε τους πάντες άφωνους ήταν ο Ενγκολό Καντέ (στην επιστροφή του στην Εθνική Γαλλίας) με το (εντελώς) απλό στιλ του.

Για την ακρίβεια επέλεξε να ντυθεί σε τόνους του μπλε, φορώντας μία φόρμα σε σκούρο μπλε και φούτερ σε dusty blue.