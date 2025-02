Σταθερά βήματα αύξησης έντασης από την Τουρκία σε πολλαπλά μέτωπα

📍Volos, Greece

#SteadfastDart25



🇬🇷&🇪🇸 soldiers touching land wave after wave 🌊

Literally



Amphibious ops in full force 💪

Because missions don’t wait for dry land!!! #WeAreNATO #StrongerTogether #ARF#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson… pic.twitter.com/lnq7LmMC72