Στην γειτονική μας Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη έξαρση του κορονοϊού εκτός Ασίας

Οι θάνατοι εξαιτίας του νέου κορονοϊού παγκοσμίως έχουν υπερβεί τους 2.460, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ξεπερνούν τα 79.930. Είκοσι θάνατοι καταγράφονται εκτός της ηπειρωτικής Κίνας. Εντονες είναι οι ανησυχίες και στην νότια Κορέα, καθώς τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 600. Στην Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα και οκτώ μέχρι στιγμής θανάτους. Ο Λίβανος και το Ισραήλ έχουν επίσης καταγράψει τα πρώτα τους κρούσματα. Η μεγαλύτερη όμως έξαρση του κορονοϊού σε χώρα εκτός Ασίας καταγράφεται στην γειτονική μας Ιταλία, βασικό προορισμό και πολλών Ελλήνων τουριστών.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην μεσογειακή χώρα, ο αριθμός των κρουσμάτων από τρεις έφτασε μέσα στο Σαββατοκύριακο τους 152, άνοδος που οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων στα βόρεια της Ιταλίας. Πρόκειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτός Ασίας. Την Κυριακή στην Ιταλία ανακοινώθηκαν μέτρα για την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων μετά και τον τρίτο θάνατο ενός ασθενή από τον Covid-19 ενώ ακυρώθηκαν και οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του τελευταίου διημέρου του καρναβαλιού. «Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα», δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής του Βένετο, Λούκα Τζάια. Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, ανακοίνωσε επίσης ότι στο εξής θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τα χωριά στις κωμοπόλεις στις οποίες σημειώθηκαν τα πιο πολλά κρούσματα. Η ιταλική κυβέρνηση, επίσης, αποφάσισε ότι αναβάλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών αγώνων της Α′ Εθνικής κατηγορίας. Τα λεωφορεία, τα τρένα και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών στην Βενετία, πρόκειται να απολυμανθούν, διευκρίνισαν οι Αρχές. Περιορισμοί έχουν τεθεί και για πολλούς μουσειακούς χώρους, ενώ εξετάζονται, συν τοις άλλοις, οι περιορισμοί της τουριστικής κίνησης και στο Βατικανό. Όπως έχει γίνει γνωστό, και τα τρία άτομα που έχουν χάσει την ζωή τους στην Βενετία ήταν άνω των 80 ετών, ενώ νοσηλεύονταν για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει μολυνθεί και μία νοσοκόμα.

ASSOCIATED PRESS Masks mix with sanitary masks in the last day of carnival, as authorities decided to cut it two days shorter, in Venice, Sunday, Feb. 23, 2020. Italian authorities have announced they are shutting down Venice's famed carnival events in a bid to stop the spread of the novel virus, as numbers of infected persons in the country have soared to at least 133, the largest amount of cases outside Asia. (AP Photo/Luigi Costantini)

Η γυναίκα που απεβίωσε την Κυριακή έπασχε από καρκίνο ενώ ήταν επίσης ηλικιωμένη. Σχεδόν όλες οι 152 περιπτώσεις βρίσκονται σε πόλεις βόρεια της χώρας, με 110 να συναντώνται στην Λομβαρδία, 9 στην Εμίλια Ρομάνα και 6 στο Πιεμόντε. Οι Αρχές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους εξαιτίας του ότι δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν την πηγή του ιού που εξαπλώθηκε στον βορρά, η οποία προφανώς εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν ένας Ιταλός, περίπου 40 ετών, άρχισε να νοσεί. «Δυστυχώς, οι υπάλληλοι της υγειονομικής περίθαλψης δεν έχουν ακόμα καταφέρει να εντοπίσουν τον άνθρωπο που τον κόλλησε», είπε σε δημοσιογράφους στην Ρώμη ο Άνγκελο Μπορέλι, επικεφαλής του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Αρχικά, θεωρήθηκε πως ο Ιταλός μολύνθηκε από έναν φίλο του ο οποίος νωρίτερα είχε ταξιδέψει στην Σανγκάη για επαγγελματικούς λόγους. Στην συνέχεια όμως, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε βγήκαν αρνητικές, με αποτέλεσμα η προσοχή να στραφεί σε άλλους Κινέζους που ζουν στην πόλη και που συχνάζουν στο ίδιο μαγαζί που γευμάτισαν οι φίλοι. Κανένας όμως Κινέζος από αυτούς δεν αποδείχθηκε πως πάσχει από τον ιό.

Μερικά ακόμα στοιχεία που γνωρίζουμε για την Ιταλία -Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό υπάρχουν 152 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα. Τα 110 καταγράφονται στη Λομβαρδία, τα 21 στο Βένετο, 9 στην Εμίλια Ρομάνα, 6 στο Πιεμόντε και 3 στο Λάτσιο. Εξ αυτών 25 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, Άντζελο Μπορέλι. -Μέσα σε 24 ώρες η Ιταλία έγινε η τρίτη χώρα σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα. -Η Αυστρία αρνήθηκε την είσοδο σε τρένο που προερχόταν από την Ιταλία κατόπιν υποψιών ότι δύο επιβάτες έχουν προσβληθεί από τον ιό Covid-19, σύμφωνα με την εφημερίδα Oe24, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. -Η Σκάλα του Μιλάνου αποφάσισε να αναστείλει όλες τις παραστάσεις. -Κλειστά μέχρι νεωτέρας όλα τα σχολεία σε Λομβαρδία, Βένετο, Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια και Πιεμόντε. Επίσης δεν θα λειτουργήσουν πανεπιστήμια. -Άδειασαν τα ράφια αρκετών σούπερ μάρκετ στο Μιλάνο, καθώς πολλοί έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα μετά τις διαταγές της περιφέρειας για κλείσιμο των σχολείων και των τόπων συναθροίσεων. -Ακυρώνονται όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις με κυβερνητικό διάταγμα σε Λομβαρδία και Βένετο. Επίσης, στο Τορίνο ο δήμος διέταξε την αναβολή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων που είναι ανοιχτές στο κοινό. -Αυξάνονται οι έλεγχοι κυκλοφορίας στη ζώνη του Λοντιτζιάνο, περίπου 30 χλμ από το Μιλάνο. (Mε πληροφορίες από CNN, Associated Press,Guardian)

